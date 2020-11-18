北卡心理健康講座 華二代及家屬分享心路歷程

北卡華人聯合會和美國華裔精神健康聯盟合辦講座，幫助孩子告別心理疾病的折磨。 (取自演講螢幕)

北卡近日驚傳華裔 高中生自殺和華人 家庭身受心理疾病之苦的案例，美國 華裔精神健康聯盟(Mental Health Association for Chinese Communities)和北卡華人聯合會(CAFA)15日邀請心理學家和精神科醫師，以及走過其中艱辛的華二代和家屬，分享疾病知識和心路歷程，吸引了400多人上線參加。

講座由UCA「亞裔美國青年心理健康倡議」項目負責人陳健和杜克大學醫學院副教授林寶華共同主持，臨床心理學家、紐約大學石溪分校校牧林恂博士主講，精神科醫師、北卡州大學生諮詢中心主任趙傑森(Jacoson Chiu)、患者家屬彭一玲，及兩位曾深受其苦的華裔第二代蔡心怡(Alice Cai)、和天堯(Tim He)參與論壇。

林恂先從接到一個求救電話談起，表示低落的心理狀態可使人非常痛苦，進而解釋不同的精神疾病。她說強迫症(OCD)患者常會不斷重複某種不安的行為，如一直洗手或不停查看爐火。這是種焦慮的疾病，可使用藥物或心理治療。恐慌症(panic disorder)的症狀是突如其來的強烈焦慮感，病患會出現冒汗、心悸，臉紅、胃部打結、顫抖、暈眩等生理症狀，愈早讓專業治療人員參與，愈能有效地進行治療。

創傷後壓力症(PDST)通常發生於一個人經歷過天災、嚴重意外、目睹別人慘死，或親歷暴力罪案後，患者容易受驚嚇、感到緊張、難以入睡，也會從夢境或突然浮上腦海的記憶中，再次經歷創傷情景。廣泛性的憂慮症(anxiety disorder)患者常無法控制住焦慮，林恂提醒，照顧者的職責是傾聽，不是解決問題，要注意自己的極限。

抑鬱症(depressive disorder)患者常覺不快樂、煩躁、鬱悶、失眠或嗜睡、體重和食慾下降或增加、思考動作變緩慢、無法專注、體力變差、不想活動、滿腦負面的想法，甚至有自殺意念或計畫。專家認為只要有上述五個症狀，並持續兩周以上，就應請專業人員幫助。

躁鬱症(bipolar disorder)又稱雙極症，躁期時，患者話多、有冒險衝動的行為、人際關係破壞、毫無節制的購物、性行為等。鬱期時，會有無助、無望、低自尊，覺得自己是垃圾、最好死了算了的想法，內心充滿仇恨及激動不安。雙極症通常與基因有關，多發生在14至15歲左右。因病患和家屬不瞭解雙極症，沒向醫師描述躁期症狀，常被誤診為重鬱症或精神分裂症，可能使病情更為嚴重。

第二代蔡心怡分享自己自小在虎爸嚴厲要求下，自尊心低落，沒有自信。她說她靠著寫作排解情緒，也慶幸父親在她上高中後鬆手，做她的朋友。她覺得華人父母要多充實自己的心理健康知識，不要隨意給孩子出主意，多給予讚美和擁抱。和天堯說自己和父母的關係很好，所以大家都很吃驚他會得抑鬱症。他在大三時曾試圖自殺，被室友救回。他建議父母要多瞭解孩子的愛好，增加談話話題，孩子也要學習和父母分享心事。

因女兒喪父後，出現躁鬱症狀，數度入院，讓彭一玲親嘗父母的焦急和無助。她說華人父母習慣批評孩子，以為是種教育方式，其實親子關係要很用心經營，給予愛和幸福感，做他們的後盾。她因自身的經歷，自此致力普及精神健康知識，成為美國華裔精神健康聯盟負責人，提供免費課程等資源。

精神科醫師趙傑森提醒，心理疾病要交由專家診斷治療，每種藥物對每個人的功效不同，副作用也不一，要由專業醫師來個案處理。