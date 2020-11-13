北卡、喬州 並列最佳商業環境州 美東南5州進入前10

根據Site Selection雜誌2020年十大最佳商業環境州排名顯示，北卡 州與喬治亞州並列第一。喬州 已連續八年排名第一，北卡則是首度奪冠，去年僅落後喬州2分。而前十名中美東南區就占了五名：南卡名列第四，阿拉巴馬排名第七，田納西第十。

該排名基於與2020年迄今新公司擴展計畫總數和人均收入相關標準，以及財產稅數據。該排名指出，北卡和喬州在人口增長、勞動力發展、州對公司的激勵措施、良好稅收環境以及獲得大量工作人才等素質方面名列前茅，以及衡量經濟發展和公司擴張。此一排名訪問了公司高管和選址人員，根據各州對尋找投資 公司的吸引力來進行排名。

北卡州經濟發展夥伴(Economic Development Partnership of North Carolina-EDPNC)執行長莊順翔(Christopher Chung)表示，該州特殊的經濟發展計畫新吸引了許多公司。該計畫最初旨在將蘋果吸引到北卡。該州有18年歷史的「就業發展投資補助金」計畫，允許投資超過10億並創造3000個工作以上的公司符合特殊補助金類別的資格，這影響了該補助金可激活的時間長度及可用於資助贈款的州稅預扣稅百分比。

今年5月，名列「財富」(Fortune)50強的醫療保健企業Centene宣布將美東總部遷至夏樂，將投資超過10億，帶來6000個工作。根據Site Selection計算，Centene可以在39年內獲得高達3億8800萬的補助。

總部位於洛麗的Bandwidth Inc.則正計畫增加1165個工作，並宣布將建造新總部大樓；總部位於杜倫(Durham)的藥物臨床研究公司BioAgilytix則計畫增加878個工作；航空航天公司普惠(Pratt＆Whitney)宣布在阿許維爾(Ashville)新建逾6億元的工廠，提供800個工作；UPS計畫擴大在北卡的業務，並在吉爾福德(Guilford)和阿拉曼斯郡(Alamance)增加592個工作，投資3億1640萬元。