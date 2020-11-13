病例數、住院數都直升 喬州疫情重回「紅色」警戒

最新的白宮 新冠病毒工作小組(White House Coronavirus Task Force)報告將喬治亞州重新列為紅色州。紅色代表著最高級別、最緊急的疫情。喬州 距離之前脫離紅色緊急州標籤僅6個星期。白宮和喬州專家都預測，即將到來的感恩節等假期，會加劇病毒感染的趨勢。

報告中提到，喬州社區傳播正在加速，尤其是通過無症狀傳播者。喬州病例數和住院人數扶搖直上。州公衛部門亦證實了這一趨勢，截止至11月9日的一周中，COVID-19住院人數上升了8%。而許多其他州，包括剛剛確診人數破百萬的德州，都呈現相同的增長狀況。

節假日感染人數增長一直是病毒傳播的趨勢。今年5月份的紀念日長周末以及獨立紀念日假期過後，確診數和住院數都有增加。包括最近的萬聖節，也使得喬州某些中學感染人數劇增。

對於即將到來的感恩節，很多專家都擔心情況會更加惡化。在愛默蕾大學(Emory)醫學院工作的吳醫生(Henry Wu)表示，冬日寒冷的氣溫會將人們活動限制在室內，加上其他多種因素，會讓新冠病毒在這個冬天更加難以預測。國家疾病控制中心(CDC )的流行病學專家彭瑞(Cria Perrine)表示，感恩節很多人都會和家人慶祝，會有長途或短途的旅行，毫無疑問會造成COVID-19的新風暴。近日CDC公布了冬日節假日防控的指導信息，推薦室外聚會，亦建議盡量減少聚會人數。

該工作小組認為，家庭聚會，通常人們都會放下自己的戒心，會進一步助長社區傳播。報告中提到，「這個感恩節，我們需要保護那些我們感激的人。」(楊欣欣)