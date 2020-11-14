汽車事故後四項必要處理步驟

專業保險顧問譚潔珊

發生汽車事故後，很多客人都不知所措，特別是英語不是太好的華人更是被別人牽著鼻子走。筆者經常被問到這樣的問題：我應該打電話給員警嗎？我應該挪走我的車嗎？我什麼時候提出索賠？以下提示可以説明你如果遇到意外發生時如何做出決定。

第一步驟：檢查車輛和人員

車禍後，應馬上檢查車上人員的身體狀況；如果你受傷了，馬上打電話給911或者請別人幫忙。如果你受重傷，儘量不要移動，等待應急人員。如果車上乘客受傷，請用緊急服務電話或要求旁觀者求助。

盡可能得走到路邊或人行道以保證人身安全。如果您的車輛能安全駕駛，並且所在位置會造成危險，請將車子開到道路的一側。否則，將它放置事故地方，以保證自己人身安全為先。

在等待救援的時候，請關閉發動機，打開危險燈，並使用道路照明警告其他車輛減速。

第二步驟：通知相關部門

首先是要報警。無論事故的大小，事故後都應致電員警，在某些州，這是法律要做的步驟。

接著就是通知您的保險 公司，或現場致電您的保險代理人。這樣一來，他們就可以準確地告訴您他們需要的資料去處理索賠。

第三步驟：記錄事故

一旦警察 到達，請獲取警員的姓名和徽章編號。向在場的警務人員詢獲事故報告的副本，即使拿不到副本，至少要有副本的編號；通過從不同角度拍攝快照，徹底記錄事故，顯示對車輛的傷害；記下事故所有相關人的名稱和位址，包括車上的任何乘客；如有目擊者，也要取得他們的姓名和聯繫方式。

第四步驟：交換資訊

一旦警察完成了報告，在離開之前與其他司機交換連絡方式和保險資訊。其中最重要的資訊包括：全名和聯繫方式、保險公司和保險號、駕照 和車牌號碼、車型的型號/顏色/型號和事故地點。請注意，千萬不要與對方討論您的保險限額或接受金錢賠款；也不要承認不必要的責任和錯誤。

即使是經驗豐富的司機也可能因為事故而煩惱不已，但按照這些步驟，至少可以説明您避免不必要的憂慮，並為您的保險公司提供足夠的詳細資訊，以便盡可能順利地開始處理您的索賠。不管多優秀的保險公司、或是多全面的保險專案，最終真正保護您的利益是您的安全駕駛意識，從今天起，開車時請把您的手機收起來。

如有任何保險方面問題，請與筆者聯繫：Allstate保險公司和Allstate基金會專業保險顧問譚潔珊聯繫，電話：770-241-1446。