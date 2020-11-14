來自家鄉產品 美國味全口味齊全衛生控管 質量有保障 滿足思鄉味蕾

味全手工春捲不僅好吃，還有是拉差辣醬口味。(味全提供)

想念家鄉口味的上海粽、湖州粽或是台南肉粽？還是煮水餃祭祭五臟廟？這些在社媒中網購或團購各類的家鄉小吃與特產，美國 味全公司(Wei-Chuan USA)一應俱全，而且各種口味都有。美國味全公司亞特蘭大 分公司表示，該公司是一家在美生産中式冷凍食品和進口傳統華人食品的公司，品質嚴格管控，衛生與質量都有保障，並對食品安全負責，華人朋友可以在各大華人超市 和亞裔超市購買，享受幸福滋味，滿足思鄉味蕾。

美國味全公司銷售網遍及美國、加拿大及中南美洲。秉持47年來對食品的熱忱及對品質的堅持，美國味全堅持傳統再創新，藉由不斷投入的專業與技術，致力於生產優質的傳統美食，便利現代人的生活，並滿足海外華人對家鄉味的思念。舉凡中華傳統美食，從水餃、煎餃、鍋貼、肉包、菜包、餛飩、小籠湯包、刈包、粽子、葱油餅、春捲、蘿蔔糕、芋頭糕，到各類醬料、麵條、春捲皮、木須皮、穀豆類，甚至節慶應景食品與禮盒，應有盡有。

更讓消費者驚艷不已的是：「味全」真是名副其實的「口味齊全」，其中水餃豐富的口味讓人目不暇給，像號稱為「五星級海陸美味的水餃王」美加真味系列，就有薺菜鮮蝦、蘆荀鮮蝦、唐芹鮮蝦、京葱牛肉、干貝鮮蝦、鮮蝦豆苗、韭菜鮮蝦；「無辣不歡」的消費者，則可品嚐美加真味系列中辣味的XO干貝蝦水餃、是拉差豬肉煎餃(Sriracha Flavored Pork Gyoza)、是拉差雞肉煎餃；或是味全京廚珍品系列的各類水餃中，也有香辣濃郁的四川麻辣雞肉、四川麻辣豬肉水餃。

另外還有內餡鮮美道地、外皮勁道十足的「山東手藝」，如黑木耳豬肉、三鮮豬肉、酸白菜豬肉、雞肉香菇、大白菜豬肉、豬肉韭菜、高纖玉米豬肉等等。

據悉，美國味全在全美設有兩個工廠，六個負責銷售配送的分公司。兩個工廠，一是位於加州洛杉磯地區(Los Angeles)的8萬多呎廠房，第二個廠座落在田納西州納什維爾地區(Nashville)的14萬多呎廠房。負責銷售配送的六個分公司，包括亞特蘭大在內，還有洛杉磯、舊金山、休士頓、芝加哥和紐澤西，各自具備3萬多到10萬多呎不等的倉儲規模。除了華人市場外，美國味全積極拓展美國主流與國際市場，希望可以讓更多人品嚐中華美味。

美國味全指出，該公司在美國生產的產品包括水餃、煎餃、鍋貼、肉包、餛飩、小籠湯包、春捲皮、木須皮等幾十個品項，皆為傳統的中華美食。同時，美國味全的進口部通過實地考察、質量把控，帶來了數百種來自不同國家不同地域各俱特色的產品。在美國味全團隊整体努力合作下，實現了在美國生產、國外進口的整合，從而保證了產品組合的完整性及多樣性。除此之外，美國味全擁有全美配送一條龍服務，將南北傳統美食、各地特色風味都呈現於市場上，以滿足不同國家、不同地域的消费者懷念家鄉味的需求。

在開拓創新方面，美國味全產品的不斷創新，源於企業內部充沛的活力及經驗豐富經驗、具備專業技術與創新精神的研發團隊。在傳承中華傳統美食的基礎上，不忘與時俱進，推陳出新，切合當下美國中餐流行趨勢，開發出XO、是拉差辣味系列、四川麻辣系列等辣味產品。同時，美國味全也開發出全天然系列、有機系列等綠色食品，滿足了不同消費者的多樣性需求。

同時，安全的産品、優良的品質、風味的傳承和工藝的創新，是美國味全食品公司一直以來堅持與追求的四個目標。在食品安全方面，美國味全秉持維護消費者利益為信念，堅持從源頭把關，嚴守食品法規，日常生産作業有USDA、FDA 、Health Department(美國農業部駐廠、食品藥物管理局及縣市衛生單位)的監督。

在原材料採購方面，所有在美國生產製造所需原料，都要求供應商提供標準保證函以及詳細的產品規格書。美國味全依據聯邦政府的規範，製定並嚴格執行相關的食品安全維護計畫，來確保整個生產過程的安全。通過對原材料採購和生產作業方面的嚴格規範及管理，美國味全盡心提供消費者安全、放心的産品。

在品質管理方面，美國味全擁有現代技術與設備、嚴謹的品質管理團隊和六個分公司溫控的配送車隊。在產品冷凍技術上採用IQF(急速單凍)或液態氮，在最短時間內有效保存食品的鮮度與營養，減少食品解凍後的水分流失，藉此降低了產品因冷凍而造成的品質差異，達成最好的保鮮效果。產品包裝亦使用全自動磅秤及裝袋機，快速準確地將產品裝袋封合。每一袋產品均須通過金屬及重量檢測機，確保產品的重量與安全性。

要了解「味全好滋味，幸福全到位」的美國味全公司，可參閱網站：https://www.weichuanusa.com。消費者可到各亞裔超市購買味全各類食品；大型批發可洽美國味全公司亞特蘭大分公司，電話：(770) 840-6688，地址：955 Norcross Industrial Court, #A, Norcross, GA 30071。