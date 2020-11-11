白登、川普誰贏了北卡？華人各有支持者

被誤以為是北卡川普華人支持者所製，在社交媒體裡引起爭議的競選招牌。(取自社媒群)

雖然總統大選結果已經揭曉，但截自10日中午為止，北卡 仍有16萬2000張選票尚待清點，誰贏了北卡還未知。這次選舉，華人積極參與，意見也各異，還曾因一塊招牌在社交媒體內因誤會而引發激烈對峙。

有些人說這次選舉是喜歡跟討厭川普 的選舉。移民來美已經42年，成為公民整整35年的退休電腦工程師衛高榮就說他支持白登原因很簡單，「我討厭川普」。他說他並不是某一個政黨的死忠派，過去六任的總統競選，投過民主黨，也投過共和黨，但今年他一定要支持白登，因為「受不了川普任性、無理、不尊重別人」，「政績也差，已經有20多萬人因新冠病毒而死，棺材都可以從北卡排到紐約。」

雖然他佩服川普是個有膽識的人，無懼強國挑戰，要毀約就毀約，敢做別人不敢做的事，但他生氣川普不檢討自己，還一直怪別人。他說他的美國 親家全家都是川普鐵粉，他和北卡共和黨眾議員David Rauzer是近30年的好友，但這些都不能改變他支持白登的心志。

黃敏則堅決支持川普。她結實吃過社會主義的苦頭，一定要全力避免美國走上這條路。已經來美國26年的她，本來為了回國探親方便，只拿綠卡，直到2016年看到同廁法案，大吃一驚，開始研究兩黨理念，也因此申請公民，使自己有投票權。

她說民主黨政客假冒偽善，主張開放邊境、槍枝管制，自己卻住在保安森嚴的豪宅區；口裡大談削減警察經費，但受到黑社會威脅時，馬上報警要求處理，「沒警察時，誰保護你？」她也痛斥民主黨變相鼓勵打砸搶、對還不懂事的幼兒過早灌輸同性戀教育、濫發福利導致惡性循環、大學和工作AA方案使人才遭打壓等。

兩邊的華人選民都在大選中做了許多助選工作，包括捐款、敲門遞傳單、打電話、插牌子、製作大型招牌，還曾因一招牌引發激烈筆戰。有人在群內貼了一張招牌照片，誤以為是三角地區的華人川普支持人所為。招牌上面指出白登是社會主義，背後是五星旗，而川普是愛國主義，背後是美國國旗。有人指責這是把兩黨競爭搞成兩國對抗，有人質疑難道不用為家人著想？有人猜測是某人所為，予以人身攻擊。最後澄清是誤會，風波平息。

有群友因此提醒兩黨互相監督制約、合作共處，是美國政治體制的特點，期待華人的參政議政能逐步走向成熟。剛獲連任的北卡州長庫伯(Roy Cooper)也在獲勝後表示，大家應更致力於對不同理念的了解和尊重，一同為北卡的未來努力，這才是北卡值得擁有的。