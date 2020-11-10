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專家憂喬州疫情再現高峰 多學區傳確診或關校

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

近日，喬治亞州新冠每日新增病例數呈現成長趨勢。上周五，該州公共衛生署報告總病例數為37萬106例，比前一天增加了近1800例。專家擔心喬州的COVID-19疫情再現高峰。

微生物學家舒米特(Amber Schmidtke)說：「不僅是在都會區或郊區，在喬州所有郡內，新增病例比率都在上升。」

舒米特向Channel 2表示，這些數據如果成倍數增長，將會非常非常高。

她表示，目前住院和死亡人數穩定，但她擔心如果不阻止疫情蔓延到冬季，這些數字可能會急劇增加。

她還表示檢測數量一直保持平穩，但是陽性率上升了，她認為這是沒有將所有檢測的病例數列入考量的原因。

舒米特警告，臨近感恩節和聖誕節假期，建議民眾在做決定如何與家人連繫、相聚時，應該多些創造力及想像力。

近日亞特蘭大都會區多個學區近日也傳出確診或關校的案例。

亞特蘭大市公校督學賀瑞(Lisa Herring)傳出新冠檢測陽性。上月時，由於疫情仍未平歇，該學區即宣布在2021年1月之前均會採用遠距上課。

富頓郡(Fulton)學區近日有數校因為發現新冠病例而關閉。包括North Springs特許高中、Hembree Springs小學、Banneker高中、Cambridge高中及Centennial高中。

本學年一開始即恢復面授選項的福賽斯郡(Forsyth)學區，其督學比爾登(Jeff Bearden)上周亦發信給學區父母，要求注意孩童在課餘時間及周末的活動，以便有效控制疫情。

該學區並沒有強制規定學生及教職員配戴口罩。

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