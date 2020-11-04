北卡選後暴力危機升高 華人槍友憂成攻擊目標

美國今年5月至10月民兵及武裝組織活動情形。(ACLED臉書)

上周聯邦最高法院裁決北卡 缺席選票的接受截止日為12日，只要選票是在選舉日或之前寄出。而北卡為關鍵搖擺州，加上大量郵寄選票處理作業，極端情況下可能導致大選結果延遲揭曉。專家指出，很可能出現暴力衝突。

川普競選團隊、北卡州和全國共和黨及州立法機構的共和黨領導人則說該州選委會延長最後期限的決定是「對聯邦選舉過程的公正構成了直接威脅」。

美國 戰略與國際問題研究中心(CSIS)高級顧問瓊斯表示，如果選舉之夜沒有明顯贏家，陰謀論將大行其道，也很可能出現暴力衝突。如白登贏得大選，白人至上主義者將針對黑人、拉丁裔、猶太人和穆斯林採取行動。如果川普連任的話，則可能引發大規模的示威活動。

一項由政府資助的「武裝衝突地點和事件數據項目」(The Armed Conflict Location & Event Data Project, ACLED)研究顯示，北卡在大選期間和選後民兵活動增加的風險極高。

ACLED與民兵觀察組織(MilitiaWatch)合作的研究發現，大選前後喬治亞、密西根、賓州、威斯康辛、奧勒岡、北卡、德州、維吉尼亞、加州和新墨西哥州的民兵活動增加風險非常高。在這些地方，民兵積極開展招募或培訓，與警察或執法人員建立關係，或執法機構可能對民兵存在友好態度。

該研究指出：北卡具有新聯盟國(neo-Confederate)和準軍事組織的歷史，近日亦發生多起衝突。例如日前一男子在示威中持槍被捕；自夏季以來，「驕傲男孩」(Proud Boys) 一直在該州活躍；而7月在洛麗，兩名戴著「使美國再次偉大」帽子的男人，向黑人婦女和孩子開槍。研究還指出，人口中等的城市及郊區，是民兵活動的聚集點。北卡擁有許多這樣的城市，包括格林斯伯勒(Greensboro)和教堂山(Chapel Hill)，這些城市在歷史上和直到當代，都是暴力的集結地。

夏樂市華人槍友會有人指出，「此次大選，因通訊投票 激增，真正騷動可能會在選後才開始，不論輸贏雙方都有可能走上街頭，而示威活動難免會有有心人士煽動而失控。屆時亞裔尤其是華裔，極可能成為發洩對象，甚或攻擊目標。」

夏樂市華人槍友則有人貼出消息，「朋友槍店今日被盜，大家購槍時要注意，不要買到被盜槍支。」「從私人手中買槍，最保險的買賣雙方一起去槍店買賣交易(transfer)，在槍店填寫交易合同(Bill of Sale)。如果貪圖便宜或方便，買了被盜槍支，可能會被起訴：擁有贓物(possession of stolen property)。」

北卡選舉委員會表示，截至上周六，已有超過360萬人親自投票，另外有近93萬人選擇缺席投票。投票總數已佔該州730萬註冊選民的近62％。