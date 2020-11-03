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PUA年底到期 喬州逾30萬人受影響

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

儘管經濟反彈，工作職缺釋出，但聯邦政府的流行病失業援助計畫(PUA)即將於年底到期，這將影響到喬治亞州的零工及自雇者。

喬州約有32萬2300人已通過PUA獲得總計超過16億元的福利，該計畫旨在為不獲失業救濟資格的民眾提供長達39周的幫助。

喬州勞工署表示，約有7萬人將在一周內收到最後一筆PUA福利款項，其餘人的福利則將在年底前到期。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，領取州福利的工人—被解雇者，通常有資格獲得額外13周的州福利，但不包括PUA受惠者。

喬州勞工署上周處理了4萬3695件新的失業救濟申請案，相較前一周有所減少。儘管此數字已遠低於今春疫情爆發時的高峰，但仍遠高於大衰退(The Great Recession)時的一周申請量。

自4月以來，喬州已增加了約34萬個工作職位，失業率下降回穩。但根據勞工署數據，該州的工作機會仍比2月份減少了19萬個。

該州失業人數遠超過州或私營企業的職位空缺。即使某些行業持續聘僱人才，其他行業卻繼續大量裁員。

喬州自3月以來提出的失業申請多是餐飲旅遊業，特別是在仰賴商務活動或旅行的旅館，餐廳和企業。許多大型企業更是大規模裁員或要求員工放無薪假。

相較起來，過去幾周遞出失業申請者，僅有小部分是來自小公司。

喬州勞工署表示，自3月初以來，已處理了近400萬件失業申請案，其中180萬件被裁定為有效，並已向數十萬申請人支付了超過150億元的州和聯邦失業福利。前所未有的申請高峰使該署陷入癱瘓。

有鑑於某些民眾遲遲未收到失業救濟，投訴喬治亞州勞工署亦得不到回應，該署近日宣布，將安排線上諮詢，協助民眾解決問題。

該計畫將於本周一起動，先在兩周內開放3000個諮詢時段，每一時段為兩小時，勞工署員工將致電需要的民眾並回答問題。空缺時段將在每周一的勞工署網站上公布。

勞工 喬州 福利

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