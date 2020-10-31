新冠疫情期間最佳遷居地 佛州坦帕全美排第1

坦帕是新冠疫情間全美最受歡迎的遷居地，全美排名第一。(記者陳文迪╱攝影)

新冠疫期，許多人搬家防疫。雖然佛州疫情 嚴峻，逾80萬確診例，仍是全美最佳的搬遷地之一。根據房地產公司FCP和地理空間分析小組Orbital Insight的調查，坦帕是新冠疫情期間美國人搬家目的地的首選，南佛州邁阿密-羅德岱堡-龐帕諾海灘地區(Pompano Beach)居第四位，奧蘭多排名第五，鳳凰城第二，紐約市第三名。

利用Orbital Insight的數據，FCP分析了主要大都會地區約380萬部手機 。比較疫期手機的位置。由於不同城市的手機數量不同，FCP不計算原始移動總量，而是統計大都會地區中哪個目的地最頻繁。

坦帕從另外12個都會中勝出。例如，搬出底特律、路易斯維爾(Louisville)和奧蘭多的居民，都將坦帕作為首選目的地。南佛州是搬出亞特蘭大居民的最受歡迎選擇，奧蘭多則是搬出傑克遜維爾的居民的首選。

數據並未反映進入市區的人數是否超過移出人數。FCP研究與數據分析副總裁拉里瓦(Matt Larriva)表示，數據顯示，陽光帶維持其疫情前目的地首選，無論是從其他地方移入，或是已經在已經在該地區者。

拉里瓦說，佛州的受歡迎，很可能是由於人們尋找一個溫暖，面向戶外的目的地度過疫期。由於疫情，一些人可能也提前退休。佛州的稅制和天氣一直是它受歡迎的著陸點。南佛州火爆的房地產市場進一步證明這一點，單戶住宅價格已達到2007年以來的最高水平。