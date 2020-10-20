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橘郡補助申請 個人或家庭千元租金 10.24開放

記者陳文迪／佛州報導
橘郡新一輪小商家疫期紓困補助開放申請。(本報檔案照)
橘郡新一輪小商家疫期紓困補助開放申請。(本報檔案照)

橘郡開始另一輪新冠疫情紓困法案(CARES Act)撥款，小型企業1萬元及家庭企業3000元補助，19日起開放申請；第二波個人或家庭1000元租金補助10月24日受理。

橘郡郡長德敏斯(Jerry Demings)表示，新一輪紓困的決定是基於剩餘的資金金額，及近期與疫情相關的裁員所引發的需求。橘郡共獲聯邦補助2億4320萬元，其中7290萬元分配用於小型企業財務援助。德敏斯表示，自夏季以來，已補助6800家企業，其中67%為少數族裔和婦女所有。目前剩餘資金估計可再幫助700家企業。

申請者限設於橘郡的實體企業，根據申辦及審核，以先到先得為主。資金只能用於補償因新冠疫情而造成的業務中斷的損失，不含保險公司或聯邦薪資保護計畫(PPP)支付的費用。

小型企業包括100人以下的企業，或3人以上以住家為基地的家庭企業，或有商業地點的企業或移動企業，均可申請，符合資格並提交所有必需文件的申請人，可獲一次性最高1萬元補助金；面向家庭企業小額補助計畫針對少於三名雇員的家庭企業，補助金額根據其2019年營收而定，從499元至最高3000元不等；兩者均無需償還。

相關資訊：https://bit.ly/3jashRb，諮詢專線：(407)836-3111，網上申請：https://portal3.neighborlysoftware.com/ORANGECARES/participant

受新冠疫情影響的1000元租金援助的申請，將於10月24日上午8時網上開放，申請者必須證明收入受疫情影響，並提供有照片的身分證件和社安卡；還必須提交收入損失證明文件，其中包括工資單或減少工作時間，裁員或休假的雇主通知。符合資格並獲批准者，將在六到八周內收到電子郵件通知並收到支票。申請網址：https://bit.ly/3kqGquE

疫情 紓困 租金

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