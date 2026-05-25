學佛就是在學做人 光明燈要點在心中(2)-摘錄盧台長

盧軍宏台長

如果真的有點神通力，要不貪圖名利，要有寬闊的胸懷。當一個人的能力越大，心胸就越開闊，是成正比的，如果有能力，必須要有寬闊心胸，如果在做人修行中沒有寬闊的心胸，就等於沒有能力。這個心胸是建立在什麼基礎上的？是建立在能看清楚好和壞、善與惡，冤家、孽債都要分得清清楚楚時，才能看清事實真相，這時你的心胸自然會寬闊。

如果有點神通力而走入邪道，將落入萬劫不復之境。利用佛菩薩給的一點神功，走入邪門歪道，就是已受過一萬個劫都不能再投人，如果利用自己身上懂得的一點東西或一點點功能，一點點神通，一點點靈感來騙人錢財，做壞事，這個人以後就會落入萬劫不復之境。

在人間，很多人生來好剛強，如果這個人很強硬，用什麼方法來對付呢？大家都知道以柔克剛，我以柔勝之，就是說當這個人非常強硬的時候，要用柔化的語言來克制他、説明他。人好術，就是人常會變，或在聽別人說三道四後，心存疑惑，就是要堅持自己的思維方向，走自己認准的路，有時感到迷惑時或也不管是對還是錯。當以誠心感動，要用誠心來修心並感動他人、來感化人，讓他和你共走一條正確的道路。

學佛就是在學做人，光明燈要點在心中，不是吊在空中，很多人點著光明燈，寫上自己的名字吊在空中。光明燈要放在你的心中，才能遍照十方。當一個人能量無邊的時候，才能照遍十方，而一盞燈吊在空中，只能照在寸方，就是照在一寸方的土地上。不要點在外面，點在外面的燈是給人家看的，點在你心裡的燈，是照亮全世界的，因為每一個人心中都有一盞心燈，這盞燈，猶如網路一樣，連著全世界每個人的心，就是佛心。反之有些人心中的燈是滅的，沒有點燃，就是沒聞到佛法，必須用自己的修為來點燃它。要成全大我，捨棄小我，如果什麼事都先想到小我，你哪來的大我？修行要把財看成空，要把名利看成無。修心的人要把錢看成是空的，要把名利看成沒有的。

今天因為時間關係，師父講到這裡，要記住：真正的修行是，舍盡一切，當下自在，掃盡煩惱，放下萬緣。你們要放下萬緣，好好學佛修心，這個世界沒有道理可講，只有緣，因為所有的事情都是因緣所為（因果）。

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