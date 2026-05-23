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歡迎鄭麗文訪美 華府6/11辦僑宴

記者王稚融／華府報導
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歡迎鄭麗文訪華府籌備會召開多次。(記者王稚融／攝影)
歡迎鄭麗文訪華府籌備會召開多次。(記者王稚融／攝影)

中國國民黨主席鄭麗文將率團訪問美國，預計走訪華府等多個城市。由大華府地區四個國民黨黨分部(美京分部、學生學人分部、中山分部及巴爾的摩分部)聯合主辦的「歡迎鄭麗文主席僑宴」，將於6月11日傍晚6時30分在馬里蘭州漢宮大酒樓舉行，邀請參加。

主辦單位表示，此次活動由多個僑團共同籌辦，並已於5月中旬起多次召開籌備會議，針對流程安排、接待規劃、場地配置及安全維護進行分工。籌備會由中評委陳惠青擔任召集人，資深中評委巫和怡任總顧問，並設有多個工作小組負責執行。

籌備會指出，為確保訪團與與會來賓安全，特別成立維安小組負責現場秩序與安全維護，總幹事王季新則統籌各組協調聯繫，相關活動諮詢電話亦已對外公布。

陳惠青表示，鄭麗文自去年11月接任黨主席後，積極推動黨務改革與國際交流，其親和力與演說風格獲得不少僑界支持，此次訪美行程受到高度關注，各地僑宴反應熱烈。

由於報名踴躍，主辦單位曾評估更換更大場地，但最後仍維持在漢宮大酒樓舉行。目前訂桌需求遠超預期，甚至一度暫停受理登記。

這場餐會採社團認桌制，每桌600元，另設1200元、1000元及800元等贊助桌位，數量有限。其中600元桌將透過抽籤安排座位。主辦單位提醒，認桌費用須於6月1日前繳交，支票抬頭為「KMT」，相關取票及抽籤細節將另行通知。

票務與相關可電楊再生(301)922-8266、孟繁珂(240)381-9904、汪良元(626)536-3992、陳惠青(202)255-8666。

歡迎鄭麗文訪華府籌備會召開多次。(記者王稚融／攝影)
歡迎鄭麗文訪華府籌備會召開多次。(記者王稚融／攝影)

國民黨 華府 鄭麗文

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