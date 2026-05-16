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「絢麗台灣」馬州登場 融合音樂、舞蹈吸引500名觀眾欣賞

記者王稚融／馬州報導
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精彩演出吸引許多觀眾到場。(主辦方提供)
精彩演出吸引許多觀眾到場。(主辦方提供)

台灣傳統周文化訪問團「絢麗台灣」(Glorious Taiwan)，日前在馬里蘭州蓋城Watkins Mill High School大禮堂登場，由「當代樂坊」帶來融合音樂、舞蹈與劇場元素的演出，吸引超過500位華洋觀眾到場觀賞。

演出互動熱烈。(主辦方提供)
演出互動熱烈。(主辦方提供)

演出開始前，由駐美代表俞大㵢及主辦僑團華府台灣同鄉會會長曹世杰致詞。曹世杰除歡迎訪團，也感謝大華府各界長期支持台灣文化推廣，透過藝術交流，讓更多美國友人認識台灣多元且充滿活力的文化內涵。

駐美代表俞大㵢(中立西裝者)與團員合影。(主辦方提供)
駐美代表俞大㵢(中立西裝者)與團員合影。(主辦方提供)

俞大㵢表示，台美長期維持緊密交流與合作關係，雙邊在經貿與文化等領域互動密切。他感謝僑務委員會持續支持台灣藝文團隊赴海外巡演，透過文化軟實力深化與美國各界、僑界交流，讓更多國際友人認識台灣。

演出情形。(主辦方提供)
演出情形。(主辦方提供)

馬州亞裔事務委員會行政主任Christina Poy代表州政府頒發褒揚狀予華府台灣同鄉會，並宣布2026年5月10日至17日為「台裔美國人傳統周」(Taiwanese American Heritage Week)，表彰台美人對美國社會發展的貢獻，包含華府台灣同鄉會等台籍社團代表共同接受表揚。

馬州亞裔事務委員會行政主任Christina Poy代表州政府宣布2026年5月...
馬州亞裔事務委員會行政主任Christina Poy代表州政府宣布2026年5月10日至17日為「台裔美國人傳統周」。(主辦方提供)

與會貴賓還包括馬州參議員Clarence Lam、蒙哥馬利郡警長Maxwell C. Uy，以及ALEC國際自由中心副主任Karla Jones等人。僑務委員白越珠、黃美鳳、劉耀聰、曾俊明等人亦到場支持，華府文教中心主任黃正杰、副主任李佳蓉也到場。現場同步推廣i僑卡、台灣學習中心及僑界社群平臺，獲僑界人士踴躍響應。演出在全場觀眾齊聲高唱「向前走」的歌聲中中圓滿落幕。

馬里蘭州 華府 馬州

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