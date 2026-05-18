華府信仰的島嶼特展 體驗台灣民俗文化

策展人陳怡奾介紹展覽。(主辦方提供)

由2026年國際青年親善大使華府 地區候選者陳怡奾與華府台灣文化中心共同策畫的「信仰的島嶼：穿越臺灣民俗的異世界」展覽，日前在華府僑教中心登場，吸引超過300人參與，反應熱烈。

該展覽以台灣宗教自由與民間信仰文化為主軸，展區包括民俗鬼怪故事區、廟會文化攝影區、多元宗教影音展示區及美食體驗區，以沉浸式方式呈現台灣文化特色，強調文化互動與體驗感。

華府台灣文化中心理事長黃泰郎、僑務顧問黃珍珍、蔡懷恩及黃凱峰等人均出席了開幕式。華府僑教中心副主任李佳蓉致詞表示，此展為僑務委員會「國際青年親善大使」專案成果之一，鼓勵海外青年以創新方式向國際社會介紹台灣文化。

黃泰郎指出，台灣文化中心長期透過展覽、講座、表演藝術及青年交流推廣台灣文化，這次由年輕世代重新詮釋民間信仰與宗教文化，不僅展現臺灣社會的多元與包容，也讓更多主流社會人士認識台灣獨特的人文特色。

策展人陳怡奾表示，過去向美國主流社會介紹台灣時，多聚焦珍珠奶茶、夜市或音樂，但台灣日常生活中的信仰與習俗更能反映文化核心。她希望透過展覽，將民間鬼故事、信仰與禁忌轉化為互動體驗空間，使觀眾更深入理解台灣文化。同時展覽亦展出攝影師王呈哲拍攝的媽祖遶境作品。

展出情形。(主辦方提供)