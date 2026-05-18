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華府信仰的島嶼特展 體驗台灣民俗文化

記者王稚融／華府報導
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策展人陳怡奾介紹展覽。(主辦方提供)
策展人陳怡奾介紹展覽。(主辦方提供)

由2026年國際青年親善大使華府地區候選者陳怡奾與華府台灣文化中心共同策畫的「信仰的島嶼：穿越臺灣民俗的異世界」展覽，日前在華府僑教中心登場，吸引超過300人參與，反應熱烈。

該展覽以台灣宗教自由與民間信仰文化為主軸，展區包括民俗鬼怪故事區、廟會文化攝影區、多元宗教影音展示區及美食體驗區，以沉浸式方式呈現台灣文化特色，強調文化互動與體驗感。

華府台灣文化中心理事長黃泰郎、僑務顧問黃珍珍、蔡懷恩及黃凱峰等人均出席了開幕式。華府僑教中心副主任李佳蓉致詞表示，此展為僑務委員會「國際青年親善大使」專案成果之一，鼓勵海外青年以創新方式向國際社會介紹台灣文化。

黃泰郎指出，台灣文化中心長期透過展覽、講座、表演藝術及青年交流推廣台灣文化，這次由年輕世代重新詮釋民間信仰與宗教文化，不僅展現臺灣社會的多元與包容，也讓更多主流社會人士認識台灣獨特的人文特色。

策展人陳怡奾表示，過去向美國主流社會介紹台灣時，多聚焦珍珠奶茶、夜市或音樂，但台灣日常生活中的信仰與習俗更能反映文化核心。她希望透過展覽，將民間鬼故事、信仰與禁忌轉化為互動體驗空間，使觀眾更深入理解台灣文化。同時展覽亦展出攝影師王呈哲拍攝的媽祖遶境作品。

展出情形。(主辦方提供)
展出情形。(主辦方提供)

展出情形。(主辦方提供)
展出情形。(主辦方提供)

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