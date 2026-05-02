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世華工商會華府講座 談職涯與財務規畫

記者王稚融／華府報導
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華府僑教中心主任黃正杰(前左三)、世華巴爾的摩分會理事陳韻姿(前左四)及分享者。...
華府僑教中心主任黃正杰(前左三)、世華巴爾的摩分會理事陳韻姿(前左四)及分享者。(主辦方提供)

世界華人工商婦女企管協會巴爾的摩分會，日前在華府僑教中心舉辦「人生不想被fire，提早規畫好FIRE」專題講座，由華府僑教中心及華府成大校友會協辦，結合職涯轉換經驗分享與FIRE (Financial Independence, Retire Early)觀念介紹，吸引約50人參與。現場並備有台式小吃，氣氛輕鬆熱絡。

演講者。(主辦方提供)
演講者。(主辦方提供)

本次講座分為兩大部分。第一部分以職涯轉換座談(Career Transition Panel)邀請三位不同背景講者分享面對職涯變動、重新定位及求職準備的經驗，內容涵蓋遭遇資遣(layoff)後轉職、初至美國建立職場經驗，以及應屆畢業或跨領域轉職者在履歷撰寫、面試準備及專業能力培養等面向的實務建議。與會者對「如何重新包裝過往經驗」及「缺乏美國工作經驗時建立專業可信度」等議題反應熱烈。

第二部分介紹近年備受關注的FIRE理念，說明其核心不僅為提早退休，更在於提早累積財務自主能力與人生選擇權。講座內容包括FIRE類型、FIRE number初步估算方式，以及醫療保險、稅務規畫、退休帳戶與家庭責任等重要議題，協助與會者建立更全面的財務規畫觀念。

主持人胡藝瀚表示，職涯轉換不僅是尋找下一份工作，更是重新理解自身能力與生活目標的過程；FIRE的意義亦不在於立即退休，而是在面對職場與人生變化時，擁有更充足的準備與彈性。

世華巴爾的摩分會理事陳韻姿表示，未來將持續結合華府地區僑社資源，推出更多貼近僑胞生活、職涯發展與家庭需求的講座。華府僑教中心主任黃正杰表示，將持續支持僑界辦理多元主題活動。

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