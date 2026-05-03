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植物專家推廣原生植物保育 邀馬州華人共同守護

記者王稚融／馬州報導
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國家公園巡護員解説林內生態。(記者王稚融／攝影)
國家公園巡護員解説林內生態。(記者王稚融／攝影)

響應地球日(Earth Day)，非營利組織C&O Canal Trust日前於Chesapeake and Ohio Canal National Historical Park舉辦2026年度「Native Trees Symposium」講座與自然體驗活動，活動負責人湯瑪斯(Maureen Thomas)表示，波托馬克河沿岸的蒙郡居住著相當多的華人，但目前參與相關自然保育活動的人數仍非常有限，未來希望吸引更多華人家庭投入在地環境行動，共同守護這條結合歷史與自然的重要綠色廊道。

該活動邀請義工與民眾透過專業課程與實地踏查，深入認識原生植物，強化對生態保育與文化景觀的理解，並探討其在氣候調適與生物多樣性中的角色。

馬大教授與園藝專家Steve Dubik)專題演講。(記者王稚融／攝影)
馬大教授與園藝專家Steve Dubik)專題演講。(記者王稚融／攝影)

由國家公園巡護員帶領走訪波托馬克河沿岸步道。(記者王稚融／攝影)
由國家公園巡護員帶領走訪波托馬克河沿岸步道。(記者王稚融／攝影)

活動於公園內地標古蹟大瀑布酒館(Great Falls Tavern Visitor Center)舉行，邀請園藝專家Steve Dubik介紹馬里蘭常見的15種原生樹木，包括橡木、樺樹、美洲柿子、山毛櫸、美洲冬青、楓樹、山茱萸及北美泡泡果等，說明其辨識特徵、生態功能與適合栽植環境。

戶外導覽則由國家公園巡護員帶領，沿波多馬克河(Potomac River)沿岸的步道進行實地觀察，辨識原生與外來植物及野花，讓參與者在自然環境中深化學習。

C&O Canal Trust長期與國家公園管理局(National Park Service)合作，維護全長184.5哩的園區生態。該公園橫跨馬里蘭州與華府，被視為美國東岸重要的生物多樣性走廊，已記錄逾1500種植物，其中約200種為稀有或受威脅物種。

近年Trust推動原生植物復育，透過種子採集、育苗與棲地修復，已種植數千株本土樹種，以提升森林韌性並對抗外來入侵種、鹿群過度啃食與都市化壓力，維持野生動物棲地。

該歷史公園沿波托馬克河延伸，始建於19世紀，原為連接Georgetown與Cumberland的運輸通道，見證美國工業發展。現今轉型為結合歷史保存、生態保護與休閒旅遊的國家公園，每年吸引數百萬人次造訪。

C&O Canal Trust於C&O Canal國家歷史公園舉...
C&O Canal Trust於C&O Canal國家歷史公園舉辦2026年度原生樹木研討會。(記者王稚融／攝影)

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