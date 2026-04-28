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全美台鄉會會長投書華盛頓時報 籲美正視中國以空域打壓台灣

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宋明麗(右)與藍鶯。(全美台鄉會提供)
宋明麗(右)與藍鶯。(全美台鄉會提供)

全美台灣同鄉會表示，該會會長宋明麗以「當中國將空域武器化，美國必須回應」(When China Turns Airspace Into a Weapon, America Must Respond)為題的投書，日前刊登於華盛頓時報，呼籲美國政府正視中國對台灣日益升高之政治脅迫行為，並採取具體回應。

該篇投書指出，中國近期施壓塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等國，臨時取消 賴清德 總統專機飛越領空之許可，導致原定出訪 史瓦帝尼 的行程受阻。此舉顯示中國正將原本應維持中立與安全的國際空域政治化，進一步壓縮台灣的國際空間。

宋明麗在文中表示，當一個威權政權能透過壓力迫使多國限制一位民主國家領導人的飛行權利，這已不僅是外交問題，而是對國際秩序與美國國家安全的直接挑戰。

她指出，若此類脅迫行為未受到回應，未來恐將擴及貿易、安全合作及外交關係，對全球民主體系構成更廣泛影響。「今天是台灣，明天可能是任何不願屈從於中國壓力的國家。」

投書進一步呼籲 美國 採取明確行動，包括：明確反對將國際空域政治工具化、與盟友合作，共同抵制對主權國家的脅迫、正式邀請賴清德總統訪問美國。

宋提到，台灣作為印太地區重要的民主夥伴與全球供應鏈關鍵成員，其國際參與空間不應受到威權干預。美國若未能對此作出回應，將削弱其在全球的領導地位與嚇阻力。

全美台灣同鄉會表示，未來將持續透過國際媒體與公共論述，提升台灣議題在美國主流社會之能見度，並呼籲各界共同關注中國對國際規範的侵蝕行為。

投書全文網址：https://reurl.cc/xWKZ31

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