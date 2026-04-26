學佛就是在學做人 光明燈要點在心中 ⑴摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

盧軍宏台長。

下面給徒弟談談六通裡面的“究竟漏盡通”，就是已經不為生死煩惱所裹，漏盡通就是已經明白生死，看得到將來，可以看到人生的盡頭。是已經開悟了，把什麼都看明白了，漏盡通是一個智慧的開悟，如果能修到究竟漏盡通，就不為生死煩惱所綁，就住於涅槃寂靜當中。涅槃從佛法上講，就是這個人走了，雖然肉體還在，但是魂魄已離開了肉身，這就叫涅槃。當一個人打坐的時候，魂就會出竅，也可以稱為假涅槃，涅槃之後人就會寂靜，而不著於涅槃之樂，很多人覺得自己可以涅槃了，開心得不得了，因為感覺自己的魂魄可以出去，也可以收回來。其實，只要在人間假涅槃，有時魂魄回不了身，所以要當心。打坐是一件很幸福的事情，當一個人打坐的時候，很安靜，魂魄很舒服，但是打坐要有道行的人才可以，如果沒有道行的人打坐，魂魄出去之後就回不來了，就會成為神經病。我們必須不著於涅槃之樂，就是不認為涅槃是很快樂的，是離於兩邊，離開了兩邊，一邊是涅槃，一邊是人生，在涅槃與人生之中，人不是真正的涅槃，也不是真正的活在人生當中。選擇涅槃和人生的當中，就是悟。涅槃就是完全解脫的境界，但是在人間怎麼能做到完全解脫呢？從六道中人道的意義上講，你脫離不了人間的因果，修心後，你要救人，要學大乘佛法，還要學小乘佛法，還要學更多救人的道理，還要念經，還要救自己家族的人，所以只能在涅槃與人生當中，有所修為，師父稱它為常行中道，經常走在當中的道，不要過偏，也不要過倚。

如果有了一點神通力該怎麼辦？心態要不喜，就是不要過於開心；不懼，不懼怕，因為有些人有了神通之後，會懼怕，怕看見靈界的東西；不執，不執著，執著了就變成人間的神經病，整天想著看靈界的東西；不空，腦子裡不要完全空掉，如果完全空掉就是一個神經病，這個尺度很難掌握，讓你們修煉成空，又要讓你們不能完全空。不空就是說當你的意識，還很清醒的時候，要把這些意識全部看成空的，真正的空在修為中還是有意識的，比如我知道這件事情，但是我沒有去想這件事情，這就叫有意識的空，是人為的克制的空，而悟出來的空，叫真空。師父曾經給大家講過真正的悟，是真正明白人生真諦的悟。(因篇幅所限，下次再續)

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂Rockville Guan Yin Citta，位於馬里蘭州Rockville市中心，交通方便，停車方便，磐石觀音堂地址：2A Holden Street, Ashfield, NSW 2131 Australia，電話: 301-279-8888，301-818-1657，電郵: [email protected]，預約諮詢電話 10am-2pm。