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台美生技協會華府職涯座談 迴響熱烈

記者王稚融／華府報導
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參與當天活動人士。(主辦方提供)
參與當天活動人士。(主辦方提供)

台美生技協會(TAAB)日前在華府地區舉辦年度DC Meetup活動，以「職涯FUN心聊」為主題，邀集18位來自不同生技領域的業界人士，透過主題演講與分組交流，分享產業趨勢與職涯經驗，吸引眾多在美台灣生技專業人士及學生參與。

本次活動並獲駐美國台北經濟文化代表處科技組與教育組支持，另有大華府及巴城地區台大校友會、大華府成大校友會及台灣青年研究者協會(Project TYRA)共同協辦。

駐美代表處科技組組長楊琇雅表示，期望透過此類活動凝聚在地生技社群，促進專業連結並拓展跨國發展機會；教育組組長周慧宜亦指出，大華府匯聚眾多台灣學生與青年學人，此類交流平台有助於釐清職涯方向。

TAAB會長洪筱玲表示，面對快速變動的全球生技產業，人才需具備更彈性與多元的職涯規畫能力。協會長期致力於搭建跨界交流平台，今年活動邁入第三年，特別強化互動設計，期望促成更深度且長期的人脈連結。

活動由副會長Wendy Ding規劃，邀請橫跨大型製藥公司、中型生技企業與新創團隊的講者，從第一線經驗出發，分享職涯歷程與產業觀察。本屆主題涵蓋法規與品質、統計、生物資訊、研究開發、細胞與基因治療及職涯轉換等六大領域，提供多元職涯視角。

講者分析，大型企業制度完善、資源充足，適合穩定發展專業；中小企業強調跨部門合作與彈性；新創公司則節奏快速，需高度適應力。透過案例分享，協助與會者掌握不同環境下的職涯策略。

當天活動採分組交流形式，讓參與者依興趣與講者深入對談，針對個人職涯問題獲得具體建議，提升互動品質。

台美生技協會會長洪筱玲。(主辦方提供)
台美生技協會會長洪筱玲。(主辦方提供)

參與當天活動人士。(主辦方提供)
參與當天活動人士。(主辦方提供)

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