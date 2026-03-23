修佛中要堅持「四不」(2)-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

盧軍宏台長

師父曾經給你們講過神通有六種，即天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通和漏盡通。要知道神通是從證悟中得來的，證悟就是證實他的存在，悟出它的佛理，佛性，也叫開悟。當一個人真正開悟的時候，就會有神通，當沒有開悟的時候，去追求神通，都是不對的。

神通本身是一種中性的力量，神通是不能依賴的，為什麼叫中性？因為神通不能徹底解決問題，是中性的，是不可完全依靠的，所以菩薩讓我們不要去依靠神通，追求神通，讓我們修的是真正的，能修出悟性來，而一味追求這些神通沒有什麼好處，也沒有什麼用。師父有神通是為了讓人家相信後，通過念經修行、修心來改變自己的命運，師父是在救度有緣眾生，如果所有的人都真正的覺悟了，而這個神通對我來說還有什麼用？如果每個人都能像師父一樣開悟，念經修心，你們說還要神通有何用？神通的目的是救人，但是也救不了人，所以叫中性。

世界上任何事物都是中性的，比如錢能讓你幸福，也能讓你痛苦（給你帶來災難）。刀能讓你痛苦，也能讓你幸福，殺人的刀是讓人痛苦的，而手術刀是讓人幸福的（幫你解除病痛）。任何事情在發生的時候，有好也有壞。比如當一個人昏倒的時候，就預示著身體不好了，從此以後就會注意自己的身體了，如果沒有這次的昏倒，怎麼會引起注意自己的身體呢？這就是中性，用現代話講叫唯物辯證法。唯物就是我所看到的這個物體，唯它是問，能看得見的東西是唯物的，而看不見的東西想像出來的就叫唯心，唯物辯證法就是從事物的正反兩個方面看問題，就是把事物看成兩面性，所以看事物一定要看它的兩面性。佛法之妙，就是讓你在人生中悟人生，從人生中醒悟，達到開悟，所以佛法是萬事萬物之靈魂也是人的真正本原。

神通是以何種的心態來應用的？師父有神通是以什麼心態來應用的？這是很重要的，當你用一個好的心態來應用神通時，就是菩薩。如果用一種不正的心態來應用神通時，就是魔。比如，這世上有人會催眠，如果是一個好的催眠師會讓人放鬆，忘記過去，鬆弛身心。如果這個法寶落入一個壞人手裡，他可以利用催眠術做一些違法亂紀，為非作歹的事情。神通應用在誰的手上就會起不同的什麼效果（為誰服務），就像錢一樣在好人的手上，可以佈施，可以幫助人做善事；當錢在壞人的手上，他可以去買凶，可以去賭博等，錢就變成了罪惡。但是錢本身是沒有善惡之分的。

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