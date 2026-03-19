被問總統競選策略 盧秀燕稱現在不是候選人

台中市長盧秀燕。(記者王稚融／攝影)

台中市長盧秀燕 訪美繼波士頓 、紐約後，17日抵達華府。由於傳出盧秀燕可能是國民黨下屆總統大選 候選人，面對本報記者提問總統競選策略時，盧表示沒辦法回答，因為她「現在不是」總統候選人。

當天上午由北美洲台灣商會聯合總會會長白越珠安排拜會馬里蘭州政府，雙方在產業合作與人才交流。下午與北美台灣商會簽訂「三合一綠色通道備忘錄」，晚間在馬州洛城漢宮大酒樓出席北美台灣商會晚宴，席開39桌近400僑胞出席。

在駐美代表處公使楊懿珊見證下，白越珠與盧秀燕簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄。白越珠表示，「三合一綠色通道備忘錄」最重要的功能是要建立未來僑胞要到台中定居、治產、或投資，通過這個綠色通道，將協助大家解決所有的手續。

在「三合一綠色通道」合作備忘錄簽署記者會上，盧秀燕表示，為台中市招商引資是此行重要目的，這次和美國官員或相關人士都有談到商業方面的合作。

由於外界視盧秀燕為國民黨下一屆總統大選合適的候選人，在本報記者提出若她現在是候選人的話選贏的策略是什麼的問題時，她先回應說「我沒辦法回答」，接著馬上補充表示，因為她「現在不是」總統候選人。

盧秀燕隨後在大華府僑宴簡報表示，「國際政治告訴我們，所有溝通和決策和領導者有關」，而領導者要有能力團結內部。盧秀燕接著表示，美國是中華民國長期的盟友，也是鞏固台海安全和穩定亞太區域最重要的力量，因此如何增進台美之間的了解、互信和合作，非常重要。

晚宴在「愛拼才會贏」的歌聲中開始，盧秀燕與白越珠逐桌敬酒，並與大家交談、合影。

台中市長盧秀燕(前左六)出席僑胞歡迎晚宴。(記者王稚融／攝影)

北美洲台灣商會聯合總會會長白越珠(左)歡迎台中市長盧秀燕(右)到訪。(記者王稚融／攝影)

在駐美代表處公使楊懿珊(中)見證下，白越珠(右)與盧秀燕(左)簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄。(記者王稚融／攝影)

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