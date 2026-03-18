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馬州首屆亞太裔藝術賽 即起收件

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馬州首屆AAPI藝術比賽，作品主題為「紮根與成長」。(主辦方提供)
馬州首屆AAPI藝術比賽，作品主題為「紮根與成長」。(主辦方提供)

馬里蘭州州長社區倡議辦公室(GOCI)與州長亞太裔美國人事務委員會(APAA)攜手桑迪斯普林博物館(Sandy Spring Museum)，舉辦首屆亞太裔(AAPI)藝術比賽，以慶祝馬里蘭州AAPI群體的創造力與身份認同。

比賽主題為「紮根與成長：透過視覺藝術講述AAPI故事，慶祝馬里蘭250年」，鼓勵參賽者創意呈現AAPI社區在過去250年如何在馬州落地生根、持續發展並塑造州的未來。可接受的媒材包括繪畫、素描、版畫、混合媒材、拼貼(須為二維作品)、電腦生成藝術及攝影，作品尺寸限制為橫向11吋×14吋、縱向9吋×12吋，禁止浮雕作品。

參賽者將依年齡分為六組：幼兒園至四年級、五至八年級、九至十二年級、18至29歲青年組、30至64歲成人組、65歲以上老年組。每組將選出一、二、三名獎項，青年及成人組另設殘障藝術家獎。獲獎者將獲GOCI頒發的成就證書，作品也將在桑迪斯普林博物館展出，並於GOCI亞太裔美國人傳統月慶典展示入選作品。

比賽面向居住在馬州的K-12學生與成人，每人僅限提交一件電子作品(JPG格式，不超過5MB)。作品將由藝術家、教育工作者及社區領袖組成的評審團評選，包括Linda Adams、Shanye Huang、Kathleen Shiota、Yoshinobu Shiota與Jodie Wang。

電子提交截止日為4月5日，獎項通知5月1日，桑迪斯普林博物館展覽期間為5月13日至20日，藝術家招待會將於5月16日下午5至7時舉行。欲參賽者可掃描提供的二維碼「AAPI.jpg」進行申請。

相關信息，可聯繫活動副主席Roxanne Yamashita，電郵：[email protected]，或專員Isabelle Balakit，電郵：[email protected]

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