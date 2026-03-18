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美京中華會館、馬州僑團紀念孫中山逝世101年

記者王稚融／綜合報導
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中華會館旗下各社團代表與楊懿珊公使(左八)中華會館徐腕佑主席(左七)。(主辦方提供)
中華會館旗下各社團代表與楊懿珊公使(左八)中華會館徐腕佑主席(左七)。(主辦方提供)

今年為孫中山逝世101年，美京中華會館及馬里蘭僑界日前舉行追思紀念會，緬懷國父精神，表達對其民主理念的崇敬。

美京中華會館於華樂大廈中山廳舉行追思會，約60人出席，包括中華會館主席徐腕佑、駐美代表處副代表楊懿珊、僑教中心主任黃正杰及副主任李佳蓉、會館旗下僑團代表。紀念會由鄭文彬主持，徐腕佑擔任會議主席，帶領與會者唱國歌、恭讀國父遺囑及國父紀念歌。徐腕佑致詞時表示，國父的自由民主思想造就了台灣的民主制度，鼓勵大家學習國父精神，為國家奉獻。楊懿珊也感謝主辦單位，稱國父理念應代代傳頌。會中，與會僑社代表分梯次向國父銅像獻花、鞠躬致敬，並觀看國父革命事蹟紀錄片，一同唱國父紀念歌追思。

馬里蘭地區也舉行國父逝世101年紀念活動，由華府僑界九大社團聯合主辦，華府台聯會會長金義之任紀念活動主席。紀念會在國歌聲中拉開序幕，金義之恭讀國父遺囑，帶領與會者向國旗及國父遺像行三鞠躬禮，並齊聲頌唱國父紀念歌。

活動中，中華會館主席徐腕佑及僑教中心主任黃正杰致詞，回顧國父為民族復興與民主理想所作的卓越貢獻。大會邀請巫和怡博士、張維麟博士與姚志白博士發表專題演講，從歷史與現實角度探討國父思想對當代社會的啟示。

與會者表示，將繼續傳承國父精神，在海外促進文化交流與社會和諧，共同為未來發展貢獻力量。紀念活動氣氛莊重而肅穆，讓海外僑胞再次感受國父精神的深遠影響與凝聚力。

僑教中心主任黃正杰(中)出席馬州紀念孫中山活動。(記者王稚融／攝影)
僑教中心主任黃正杰(中)出席馬州紀念孫中山活動。(記者王稚融／攝影)

中華會館元老黃浩源和旗下各社團代表的向 國父銅像獻花鞠躬。(主辦方提供)
中華會館元老黃浩源和旗下各社團代表的向 國父銅像獻花鞠躬。(主辦方提供)

華府台聯會馬州會長金義之。(記者王稚融／攝影)
華府台聯會馬州會長金義之。(記者王稚融／攝影)

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