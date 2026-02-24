華府NBA台灣之夜 李多慧、林襄現身成焦點

林襄(右)與李多慧(左)在體育館門口與台灣熊。(記者王稚融／攝影)

第二屆美國職籃(NBA )華盛頓巫師隊的「台灣之夜」，日前在華府 第一資本體育館(Capital One Arena)舉行，當天屋獅隊迎戰印第安納溜馬隊。球賽開場由華府台美人組成的舞蹈團Formosa Vibe演出，融合台灣流行音樂與傳統元素的節目，獲得滿堂喝彩。此外，來自台灣味全龍啦啦隊成員林襄與李多慧也以球迷身分到場觀賽，兩人也成為現場許多球迷焦點。

中華民國 台灣僑委會委員長徐佳青、駐美代表俞大㵢伉儷、副代表楊懿珊、華府文教中心主任黃正杰、美國在台協會(AIT)經貿商務總監Jeffrey Horwitz、北美洲台灣商會聯合總會長白越珠等均出席了活動。不少旅美台灣人攜家帶眷約500人也到場共襄盛舉。

徐佳青表示，近年台裔新世代在主流社會表現亮眼，既理解美國文化，也能自信展現台灣特色，成為連結兩地的重要橋梁，她說，「台灣之夜」正是一個讓台灣元素走入主流體育場館的重要平台，不僅凝聚海外僑心，也讓更多美國地區朋友認識台灣的多元文化與創意能量。

林襄與李多慧表示，這是她們第一次看美國NBA職業籃球，非常興奮。由於又適逢農曆新年期間，兩人也非常期待未來幾天參與僑界的新年慶祝活動及公益行程。

負責活動推廣的「台頑少年郎千禧世代」(MGY)專案負責人李中慧指出，今年參與人數較首屆明顯成長，顯示台灣社群凝聚力持續提升。活動結合NBA賽事與台灣文化元素，使主流體育場館成為文化交流舞台。