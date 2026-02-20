華府國建聯誼會 歡慶50周年

切50周年蛋糕。(記者王稚融／攝影)

華府 國建聯誼會日前在馬州漢宮大酒樓舉辦50周年慶春宴，活動中現任楊靜芬將會長重任交棒給新任會長童至祥。此外，當天並邀請約翰霍普金斯大學醫院神經科醫生李愷音，介紹阿茲海默症 症狀與延緩治療，中華民國 中央研究院院院士莊德茂，深入解說鋰元素為潛在治療的新方向，吸引與會者關注。

駐華府代表處科技組組長楊琇雅。(記者王稚融／攝影)

活動由潘志中主持，席設七桌參與踴躍，包括駐華府代表處科技組組長楊琇雅、華府僑教中心主任黃正杰、馬州州長亞太裔事務委員會行政主任王佩蓮(Christina Poy)，創會會長彭汪嘉康等，嘉賓們並共同切50周年慶蛋糕。

楊靜芬(左二)致贈獎座給創會會長彭汪嘉康(中)。(記者王稚融／攝影)

李愷音在活動中介紹阿茲海默症症狀、預防及延緩進程的治療方式，深入淺出，讓在場人士更理解疾病挑戰。莊德茂則以「鋰元素作為阿茲海默症潛在突破性療法」為題，回顧其自1998年發表的研究，說明低劑量鋰能在動物實驗中逆轉阿茲海默症小鼠的記憶喪失與腦部病變，具有神經保護作用，但仍需更多臨床研究支持。

莊德茂演講。(記者王稚融／攝影)

楊琇雅致詞時表示，國建會提供海外僑胞與台灣交流的重要平台，並肯定過去五年共同舉辦資安、智慧醫療、癌症、量子及AI等研討會的成果。她期許國建會在50周年後持續發揮影響力。

慶典最後進行會長與理事交接，新任理事及15位新會員依序自我介紹。活動在潘志中夫唱婦舞、金慶松相聲表演及抽獎歡樂聲中圓滿落幕，為國建會50周年留下難忘紀念。

同慶國建會50周年。(記者王稚融／攝影)

華府國建聯誼會自1975年創立以來，透過會員共同興趣、文化傳承及教育背景提供專業論壇，向中華民國政府及業界提供建議，促進學術與專業交流，並積極與美國專業人士互動。