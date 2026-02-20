我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

華府國建聯誼會 歡慶50周年

記者王稚融／馬州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
切50周年蛋糕。(記者王稚融／攝影)
切50周年蛋糕。(記者王稚融／攝影)

華府國建聯誼會日前在馬州漢宮大酒樓舉辦50周年慶春宴，活動中現任楊靜芬將會長重任交棒給新任會長童至祥。此外，當天並邀請約翰霍普金斯大學醫院神經科醫生李愷音，介紹阿茲海默症症狀與延緩治療，中華民國中央研究院院院士莊德茂，深入解說鋰元素為潛在治療的新方向，吸引與會者關注。

駐華府代表處科技組組長楊琇雅。(記者王稚融／攝影)
駐華府代表處科技組組長楊琇雅。(記者王稚融／攝影)

活動由潘志中主持，席設七桌參與踴躍，包括駐華府代表處科技組組長楊琇雅、華府僑教中心主任黃正杰、馬州州長亞太裔事務委員會行政主任王佩蓮(Christina Poy)，創會會長彭汪嘉康等，嘉賓們並共同切50周年慶蛋糕。

楊靜芬(左二)致贈獎座給創會會長彭汪嘉康(中)。(記者王稚融／攝影)
楊靜芬(左二)致贈獎座給創會會長彭汪嘉康(中)。(記者王稚融／攝影)

李愷音在活動中介紹阿茲海默症症狀、預防及延緩進程的治療方式，深入淺出，讓在場人士更理解疾病挑戰。莊德茂則以「鋰元素作為阿茲海默症潛在突破性療法」為題，回顧其自1998年發表的研究，說明低劑量鋰能在動物實驗中逆轉阿茲海默症小鼠的記憶喪失與腦部病變，具有神經保護作用，但仍需更多臨床研究支持。

莊德茂演講。(記者王稚融／攝影)
莊德茂演講。(記者王稚融／攝影)

楊琇雅致詞時表示，國建會提供海外僑胞與台灣交流的重要平台，並肯定過去五年共同舉辦資安、智慧醫療、癌症、量子及AI等研討會的成果。她期許國建會在50周年後持續發揮影響力。

慶典最後進行會長與理事交接，新任理事及15位新會員依序自我介紹。活動在潘志中夫唱婦舞、金慶松相聲表演及抽獎歡樂聲中圓滿落幕，為國建會50周年留下難忘紀念。

同慶國建會50周年。(記者王稚融／攝影)
同慶國建會50周年。(記者王稚融／攝影)

華府國建聯誼會自1975年創立以來，透過會員共同興趣、文化傳承及教育背景提供專業論壇，向中華民國政府及業界提供建議，促進學術與專業交流，並積極與美國專業人士互動。

世報陪您半世紀

阿茲海默症 華府 中華民國

上一則

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

下一則

亞城中華文化學校與石頭山公園 攜手賀新年

延伸閱讀

美伊情勢升溫 川普：可能10天內決定是否攻擊伊朗

美伊情勢升溫 川普：可能10天內決定是否攻擊伊朗
波托馬克河污水外洩 華府市長宣布緊急狀態

波托馬克河污水外洩 華府市長宣布緊急狀態
舒緩肌膚的蘆薈 可能藏有抗阿茲海默症密碼

舒緩肌膚的蘆薈 可能藏有抗阿茲海默症密碼
無可行遣返計畫 法官禁ICE拘馬州無證男

無可行遣返計畫 法官禁ICE拘馬州無證男

熱門新聞

涉嫌性侵及殺害28歲華裔女子盧媛媛(Yuan Yuan Lu，音譯)的32歲男子任宇峻(Yujun Ren，音譯)。(巴克斯郡警長辦公室、GoFundMe)

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

2026-02-12 20:27
張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
西北區印大的英文、電腦軟體與媒體應用系，都列入印州參議會通過的初步學程裁減名單。(西北區印大臉書)

畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系

2026-02-16 10:19
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

2026-02-19 10:01
薩爾瓦多籍男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)。(美聯社)

無可行遣返計畫 聯邦法官判ICE無權再拘馬州無證男

2026-02-17 16:46
芝城超市多數商品在調漲價格後，幾乎都沒有再降回來。(特派員黃惠玲／攝影)

川普承諾跳票？通膨趨緩 物價未回頭 芝咖啡牛肉續漲

2026-02-13 10:37

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕