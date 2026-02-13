大華府台商會尾牙宴 溫馨迎馬年

我的頻道

記者王稚融／華府報導
大華府台灣商會日前舉行尾牙家宴。(記者王稚融／攝影)
大華府台灣商會日前舉行尾牙家宴。(記者王稚融／攝影)

華府台灣商會日前齊聚漢宮大酒樓，席開四桌舉辦年度尾牙「家宴」。中華民國台灣駐美代表處副代表楊懿珊、領務組組長林俊廷、僑教中心主任黃正杰與副主任李佳蓉，以及經濟組石睛晴秘書、吳俊逸參事等官員應邀出席。北美台商總會第38屆總會長白越珠依例致贈每位來賓一盒鳳梨酥，增添年節氣氛。

北美台商總會總會長的白越珠(立者右二)率團隊舉杯祝福祝馬年錢多多。(記者王稚融／...
北美台商總會總會長的白越珠(立者右二)率團隊舉杯祝福祝馬年錢多多。(記者王稚融／攝影)

由於當天剛好遇到華府低溫天氣，會長李海雯致詞感謝大家在冰雪路況中「跋山涉水」出席，笑稱「山」是路邊堆積如丘的冰雪，「涉水」則是地面難辨的黑冰，並祝福大家「馬上行大運、馬上賺大錢」。她也感謝前會長李治瑞籌備與主持，讓會員在異鄉感受過年團聚的溫暖。

北美台商總會總會長的白越珠(中)。(記者王稚融／攝影)
北美台商總會總會長的白越珠(中)。(記者王稚融／攝影)

楊懿珊以輕鬆語氣分享，過去一年台美經貿關係持續深化，關稅談判已完成框架，相關細節進入最後階段。她笑稱經濟組同仁為談判奔波辛勞，是「見證歷史的苦主」。她並提到日前經濟部長赴紐約時適逢大雪，所搭航班是當天唯一降落的班機，象徵好兆頭，祝福新年財運亨通。

談及今年7月華府與台灣將開通直飛航班，她表示對僑胞是利多，對代表處則意味業務更繁忙，語帶幽默引來笑聲。

駐美代表處副代表楊懿珊。(記者王稚融／攝影)
駐美代表處副代表楊懿珊。(記者王稚融／攝影)

晚宴由李治瑞主持，她形容台商會如同大家庭，會員彼此扶持。介紹貴賓後，餐廳燈光忽暗，兩個生日蛋糕緩緩推出，原來副代表得知李治瑞生日將至，特別準備驚喜，令她感動不已。

席間眾人品嘗佳餚、交流情誼，餐後抽獎氣氛熱烈，人人有獎、高潮不斷。最後在生日快樂歌與合影留念中，尾牙圓滿落幕。

