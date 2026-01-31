巫師台灣之夜2/20登場 大華府祭孔大典3/21舉行

我的頻道

記者王稚融／華府報導

●巫師台灣之夜

美國職籃NBA華盛頓巫師隊一年一度的「台灣之夜」將於2月20日在華盛頓特區第一資本體育館舉行，由巫師隊主辦，台頑千禧青少年基金會(MGY)合作推廣，並獲北美洲台灣商會聯合總會支持。當天巫師隊對陣印第安納溜馬隊，賽前將由台美人社群組成的啦啦隊表演結合台灣元素及流行音樂，呈現多元文化交流。味全龍啦啦隊成員林襄與李多慧也將到場觀賽。巫師隊推出台灣之夜限定夏威夷襯衫，前500名完成購票入場的球迷可獲贈；MGY製作300條雙面運動圍巾，當天發送給購票民眾，印有中英文「台灣」及台美兩國國旗，象徵文化交流。活動適逢農曆春節，現場將發放紅包袋與抽獎券增添節日氣氛。售票優惠至2月1日截止，詳情請見官網：www.mgydc.org。

●大華府祭孔大典

由大華府地區祭孔大典委員會與李氏教育基金會主辦、僑委會贊助的2026年第七屆大華府地區儒家思想及中華文化多媒體簡報比賽報名啟動，凡12至18歲學生可報名。比賽旨在促進學生理解教師節、孔子紀念儀式、儒家思想及中華文化，培養尊師重道與多媒體設計及中文表達能力，並提供觀摩學習機會。每隊需2至3名學生及一位中文指導老師。比賽將於3月21日舉行，報名截止3月12日，作品提交截止3月18日。報名免費費，但需繳保證金30元。參賽作品題目包括中華文化學習經歷、與美國STEAM教育的關聯、敬愛老師、六藝學習意義、對孔子與儒家思想理解，以及如何在美國推廣中華文化。比賽將評出前三名及五組優勝，頒發獎金、獎狀及紀念品。詳情請見官網 www.wmcmcc.org或電郵 [email protected]

華府 春節 夏威夷

