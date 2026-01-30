我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

國會山莊美中台關係講座 3講員分析最新情勢

記者王稚融／華府報導
蘇宏達(中)為國會山莊講座講員之一。(主辦方提供)
蘇宏達(中)為國會山莊講座講員之一。(主辦方提供)

由台北論壇基金會主辦、「華府智庫」台美關係研究中心協辦，以「美中台三角關係最新發展及其前景」為主題的講座，日前在國會山莊舉行，講員們分別就台灣憲政主義的興起、兩岸關係挑戰與因應、以及美國戰略再保證，做了深入淺出的分析，引發現場熱烈互動。

講座主講者包括台北論壇基金會董事長蘇宏達博士、副董事長寇健文博士，以及德州山姆休士頓州立大學的翁履中博士。

講座吸引許多人士出席。(主辦方提供)
講座吸引許多人士出席。(主辦方提供)

蘇宏達就台灣憲政主義的興起、兩岸關係的挑戰與因應，以及美國戰略再保證進行深入分析，指出維持「現狀」是台灣社會十年來的共識，但分析內政與兩岸關係時，應重視憲政主義在實務上的運作。他認為，對美信任度下降的民調背後，實際反映希望美國深化在亞洲的參與與承諾；兩岸政策方面，民進黨傾向強化聯阻並與中國大陸「脫鉤」，國民黨則兼顧嚇阻與對話，民主自由與和平是台灣人對兩岸立場的「絕對共識」。

寇健文分析習近平時期中共對台政策的演變，提出台灣在非對稱權力結構下應兼顧維持民主自由生活方式與避免戰爭。他強調，台灣需提升綜合國力與防衛能力，增加中共採取軍事行動的成本，同時透過對話降低對方動武動機；追求永久台獨只能依靠嚇阻，將帶來高地緣風險與財政負擔。

翁履中則針對台灣立法院國防預算僵局提出辯護，認為這是民主監督的表現。他提出國防政策應符合「3C」原則：清晰度(Clarity)、跨黨派共識(Consensus)及公眾信心(Confidence)，並預測最終仍會達成共識通過預算，以維護對美關係與戰略現實。

專題演講後，由美國國會圖書館東亞問題專家勞倫斯(Susan Lawrence)主持座談會。座談會中，三位學者與與會者針對兩岸關係、台美安全合作、台灣防衛政策及區域戰略趨勢展開互動討論，現場聽眾踴躍提問，雙方交流熱絡，深入探討台灣面臨的安全與外交挑戰。

中共 德州 民調

上一則

資深房產顧問王芳談多家庭投資的利弊

下一則

刺死父母再殺妹妹 冷血賓州男認罪

延伸閱讀

鄭麗文：不需要在美中之間選擇

鄭麗文：不需要在美中之間選擇
台北論壇基金會訪華府 分析美中台最新情勢

台北論壇基金會訪華府 分析美中台最新情勢
西雅圖新市長簽行政令 設公車專用道、加速建緊急收容設施

西雅圖新市長簽行政令 設公車專用道、加速建緊急收容設施
美中台關係座談 1/27華府登場 國民黨主席鄭麗文擬上半年訪美

美中台關係座談 1/27華府登場 國民黨主席鄭麗文擬上半年訪美

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

2026-01-22 10:20
酷寒來襲，密大校園也連日低溫。(美聯社)

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

2026-01-27 09:39
新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms)養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。(國王魚子醬農場官方臉書)

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

2026-01-25 16:11
邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(路透)

「強硬派」博維諾被拔官 移民執法現轉向

2026-01-26 21:46
冰雪暴將於本周末襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。對此，達美航空宣布將為乘客提供行程重新安排的服務，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。(達美網站)

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

2026-01-23 11:11

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」