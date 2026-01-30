國會山莊美中台關係講座 3講員分析最新情勢

蘇宏達(中)為國會山莊講座講員之一。(主辦方提供)

由台北論壇基金會主辦、「華府智庫」台美關係研究中心協辦，以「美中台三角關係最新發展及其前景」為主題的講座，日前在國會山莊舉行，講員們分別就台灣憲政主義的興起、兩岸關係挑戰與因應、以及美國戰略再保證，做了深入淺出的分析，引發現場熱烈互動。

講座主講者包括台北論壇基金會董事長蘇宏達博士、副董事長寇健文博士，以及德州 山姆休士頓州立大學的翁履中博士。

講座吸引許多人士出席。(主辦方提供)

蘇宏達就台灣憲政主義的興起、兩岸關係的挑戰與因應，以及美國戰略再保證進行深入分析，指出維持「現狀」是台灣社會十年來的共識，但分析內政與兩岸關係時，應重視憲政主義在實務上的運作。他認為，對美信任度下降的民調 背後，實際反映希望美國深化在亞洲的參與與承諾；兩岸政策方面，民進黨傾向強化聯阻並與中國大陸「脫鉤」，國民黨則兼顧嚇阻與對話，民主自由與和平是台灣人對兩岸立場的「絕對共識」。

寇健文分析習近平時期中共 對台政策的演變，提出台灣在非對稱權力結構下應兼顧維持民主自由生活方式與避免戰爭。他強調，台灣需提升綜合國力與防衛能力，增加中共採取軍事行動的成本，同時透過對話降低對方動武動機；追求永久台獨只能依靠嚇阻，將帶來高地緣風險與財政負擔。

翁履中則針對台灣立法院國防預算僵局提出辯護，認為這是民主監督的表現。他提出國防政策應符合「3C」原則：清晰度(Clarity)、跨黨派共識(Consensus)及公眾信心(Confidence)，並預測最終仍會達成共識通過預算，以維護對美關係與戰略現實。

專題演講後，由美國國會圖書館東亞問題專家勞倫斯(Susan Lawrence)主持座談會。座談會中，三位學者與與會者針對兩岸關係、台美安全合作、台灣防衛政策及區域戰略趨勢展開互動討論，現場聽眾踴躍提問，雙方交流熱絡，深入探討台灣面臨的安全與外交挑戰。