台北論壇基金會訪華府 分析美中台最新情勢

記者王稚融／華府報導
台北論壇基金會代表與華府僑界代表互贈紀念品。(記者王稚融／攝影)
華府台灣同鄉聯誼會24日中午舉行午餐演講會，邀請台北論壇基金會董事長蘇宏達率團與僑界座談，以「大國競逐下的台灣：華府與兩岸關係的最新觀察」為題，與60多位僑界領袖交流，並為在美國國會山莊，由台北論壇基金會與台灣美國研究所(ITAS)合辦的美中台三邊關係發展演講會暖身。

台北論壇基金會董事長蘇宏達、副董事長寇健文、研究員翁履中及助理研究員黃韻如一行四人，於20日抵達華府，

國民黨主席鄭麗文於蘇宏達行前邀其會談，請他向美方說明國民黨重視對美關係的立場，並轉達鄭麗文計畫於今年上半年訪美。據了解，美方對鄭麗文訪美表示歡迎。

期間密集拜會美國戰略暨國際研究中心(CSIS)、傳統基金會、美國企業研究所、布魯金斯研究所及美國國會中國事務委員會，並赴美國在台協會總部及國務院進行閉門會議。

蘇宏達在24日的座談中從歐美民主發展與台灣民主化經驗出發，闡述他倡導「復興中華民國」的理念。他指出，討論美中台關係不應只聚焦台灣或台海，而應回到中華民國的未來。他分享，在華府交流時，美國人士主動詢問為何不談中華民國的完整論述，這對他與同行學者具有高度意義。

寇健文以近期中共中央軍委高層人事變動為例，解析解放軍內部震盪及其對台海局勢的影響，指一方面帶來升遷空缺，另一方面加劇不安。

翁履中則指出，美國以自身利益優先，台灣在關稅與投資議題上將承受壓力，內部藍綠解讀分歧。他建議台灣應理性面對國際政治現實，將被動化為主動，在軍購特別預算上逐項審查，將議題導向自己設定的重點，並訴諸廣大民眾，而非只在同溫層取暖。

座談會於馬州桂馥台菜餐廳舉行，由台聯會會長主持，會後致贈禮物給來訪貴賓，蘇宏達亦從台北帶來禮物相贈，為座談會畫上溫馨句點。

台北論壇基金會董事長蘇宏達。(記者王稚融／攝影)
黃韻如(左起)丶蘇宏達丶翁履中丶寇健文。(記者王稚融／攝影)
華府 中華民國 鄭麗文

