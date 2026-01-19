修佛中要堅持“四不”(1)-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

盧軍宏台長。

今天給大家講四個“不”。

1.不喜，不許有貢高我慢之心，就是自己感覺自己很了不起，貢高就是以為自己做了很多好事，功德很大，自己以為很了不起，就輕視人家，看不起人家。

2.不懼，就是不要懼怕，不要亂想，有平等心，就不會懼怕。比如你有錢，你有名，你有利，那是你的功德所為，我因為有人人平等心，當有平等心的時候，你就不會懼怕任何事情，為什麼很多人會怕？是因為自尊心在作怪，要知道人活在世上自尊心是菩薩讓你有的，這個自尊是你從心裡發出來的，就是提醒你在人間，先要自己尊重自己，自尊心要建立在平等的基礎上，如果有了分別心，就沒有自尊心了。比如當感覺自己很窮，感覺人家比我有錢時，你自尊心就會來了。解決方法之一是要把他看成沒有錢的，看成和自己都是一樣的，如果把自己貶低了，就沒有自尊心了。

3.不執，就是誤認為究竟之地，究竟是認為我這個事情是對的，肯定是對的。執著於我認為的事情，在現實生活中即使沒有辦法解決也一定要去做，這就叫執著。比如，去賭場自己執著的認為一定會贏，為什麼會執著？就是因為自己認為究竟了，肯定是對的，所以才會鑽進去，這就是沒有思維的人，沒有智慧的人。

4.不空，就是腦子裡沒有完全的空，不空就會落入一切如幻影般的頑空境界。如果你腦子裡什麼都空了，就不會掉進這個假的世界裡，只有修到一定層次的人才能進入這個境界。

師父曾經給你們講過神通有六種，即天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通和漏盡通。要知道神通是從證悟中得來的，證悟就是證實他的存在，悟出它的佛理，佛性，也叫開悟。當一個人真正開悟的時候，就會有神通，當沒有開悟的時候，去追求神通，都是不對的。法術，業報，持咒，而取得的神通，是可以的。但是，法術，基本上是從下面（地府）而得的，鬼靈上身之後，就會得到很多的法術，所以法術是可以幫人，也可以害人，看你修的什麼法術。持咒，是比較正確的一種。還有一種，是業報，業報是業力所報，但是這個業力並不代表孽力，是善業所報，你今生今世能得到這個神通，是你前世善業修為所造成的，業報和持咒都會得到神通。神通裡面，層次非常的複雜，種類是不一樣。(因篇幅所限，下次再續)

