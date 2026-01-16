華府台灣同鄉聯誼會 趙葉青當選新會長

候任會長趙葉青(二排左二)、副會長何淑妙(前左三)、現任會長鄭昀晏(二排左四)等與新舊任團隊。(主辦方提供)

華府 台灣同鄉聯誼會日前選出新會長，副會長趙葉青在多人連署推薦下，高票當選第四十六屆會長，將帶領新團隊開展會務。

趙葉青多年參與台聯會，經營貸款 公司及多項投資業務，她表示，未來將延續傳統活動，發揚台灣文化，吸引年輕人參與，並加強對僑胞及社區的服務，秉持「時時關心台灣，處處服務鄉親」的宗旨。她感謝大家支持，承諾全力帶領台聯會關心台灣、服務社區。

新任幹部團隊包括外交副會長何淑妙、內務副會長蔡建興、財務長張明寕、秘書長周菊君、會籍長施純哲，將於第四十六屆年會暨春節 元宵餐會中宣誓就職。現任會長鄭昀晏任期內積極推動會務，廣受讚揚。

華府台聯會第四十六屆年會暨春節元宵晚會訂於2月21日上午11時30分，在馬里蘭州漢宮大酒樓舉行。晚會提供美味大餐、豐富獎品及獎金，並有歌舞節目及YoYo比賽得獎者表演，每位入場費40元。

年會將舉行新舊會長交接，並補選五名理事。參選理事須獲兩名現任理事或顧問推薦並具有會員資格。有意加入台聯會或參加晚會者，可聯絡現任會長鄭昀晏(202)251-0806，或候任會長趙葉青(703)625-8723。