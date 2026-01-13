華府僑聯年會 新主任陳惠青走馬上任

我的頻道

記者王稚融／華府報導
華僑救國聯合總會大華府辦事處年會出席踴躍。(主辦方提供)
華僑救國聯合總會大華府辦事處年會出席踴躍。(主辦方提供)

華僑救國聯合總會大華府辦事處(華府僑聯)日前在馬州洛城漢宮飯店舉辦年會，除迎接馬年到來，並舉行交接儀式。現任主任巫和怡將職務交給棒給陳惠青，僑聯總會理事長童惠珍特地從台北親臨監交。來自大華府地區的僑學商界人士200多人應邀出席。

巫和怡在致詞中簡介僑聯歷史，指出總會成立於1952年10月21日，當時政府特別訂定「華僑節」，旨在聯繫海內外僑團、僑領與僑胞，促進僑社發展，並結合全球華僑力量支持中華民國生存與發展。他強調，僑聯多年來出版僑訊、關照歸僑、推動僑教、協助僑生認識中華文化，並鼓勵推薦海外優秀青年，持續促進團結與和諧。

童惠珍致詞時感謝巫和怡多年來的付出，並期勉新主任陳惠青承先啟後。她指出，僑聯自成立70多年，凝聚了海外僑胞愛心，支持中華民國的發展。她也引用台灣諺語「吃果子拜樹頭」，提醒大家飲水思源，不忘本心。

中華民國台灣駐美副代表楊懿珊到場致詞，肯定僑聯七十四年的堅毅與貢獻，並表示海外僑胞力量使自由民主理念在全球發光，也讓台灣揚眉吐氣。她鼓勵年輕一代效法前輩精神，並對百年慶盛況充滿期待。

陳惠青接任新主任後表示，感謝巫和怡奠下深厚根基，並感謝夫婿蔡啟村一路支持。她承諾將帶領團隊服務僑社，反映僑情，並宣布正式將辦事處名稱更改為「大華府辦事處」，以更符合區域特色。副主任楊再生致詞期勉新團隊合作無間，會務蒸蒸日上。

現任馬州最大學區蒙哥馬利郡學區的華裔教育委員楊成華(Julie Yang)應邀與會並發表談話，她呼籲大家關懷並參與學區的教育事務，齊心協力共同為僑胞下一代打造一個良好的學習環境。

年會由總幹事王季新主持，美國之音名主播樊冬寧擔任司儀，活動順利圓滿。

在僑聯總會理事長童惠珍(中)監交下，巫和怡(左)交棒華府僑聯給陳惠青(右)。(主辦方提供)
在僑聯總會理事長童惠珍(中)監交下，巫和怡(左)交棒華府僑聯給陳惠青(右)。(主辦方提供)
華僑救國聯合總會大華府辦事處年會出席踴躍。(主辦方提供)
華僑救國聯合總會大華府辦事處年會出席踴躍。(主辦方提供)

