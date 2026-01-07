我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

美京中華會館新任職員宣誓就職

記者王稚融／華府報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全體人員。(主辦方提供)
全體人員。(主辦方提供)

華府美京中華會館新年伊始舉行新屆議職員宣誓就職典禮，新任主席、職員等人在駐美副代表楊懿珊公使監誓下走馬上任。

美京中華會館新屆職員，包括連任主席徐腕佑、第一副主席余秀雯、第二副主席陸偉彥、正外交劉曼斯、副外交鄭文彬、正秘書孟繁珂、副秘書余秀雯、正財務陳瑞芬、副財務李偉文、正核數余啟輝、副核數伍福廷。

宣誓就職還包括補選華埠發展公司董事李燦民、張和成、何淑妙、伍福廷、陸偉彥，以及補選中華社區基金會董事黃浩源、巫和怡、李燦民、何淑妙、伍福廷。會後，基金會選出董事長李治瑞，華埠發展公司董事長為李偉文。

儀式由陳瑞芬與鄭文彬擔任司儀。楊懿珊致詞時表示，她到華府在去年10月就已滿周年，在這期間她和好多僑界人士都成了好朋友，楊懿珊説2025年是個變動太大的一年，她相信2026年一切會好轉，尤其今年一元復始的第一天，從早上的升旗典禮，到下午的中華會館宣誓就職儀式，以及晚上的餐宴，都和僑胞們在一起，非常感謝大家出錢出力的投入社區服務工作。

獲連任的2026年中華會館主席徐腕佑致詞時首先感謝大家的支持，他希望在新的一年大家秉持中華會館的傳統繼續籌辦活動和社區服務，徐腕佑在回顧2025年所舉辦的活動中，提到即將迎來的農曆春節大遊行以及返台訪問團等。

徐腕佑也提到中華會館的選舉制度是民主憲政體制。中華會館的立場是堅定支持中華民國台灣。

隨後，楊懿珊公使代表僑委會委員長徐佳青分別向連任主席徐腕佑，連任副主席余秀雯頒發賀函、向卸任副主席伍福廷頒發感謝函。

儀式後，全體人員在龍之味餐廳用餐，席開六桌，氣氛歡熱。

大華府美京中華會館新任職員宣誓就職。(主辦方提供)
大華府美京中華會館新任職員宣誓就職。(主辦方提供)
駐美副代表楊懿珊。(主辦方提供)
駐美副代表楊懿珊。(主辦方提供)

華埠 華府 中華民國

上一則

費城僑學界華人社團聯席會議參加元旦粧扮遊行

下一則

亞特蘭大台商會跨年晚會 逾150人同歡

延伸閱讀

高德曼華埠宣布競選連任 面對蘭德挑戰備戰力保國會席位

高德曼華埠宣布競選連任 面對蘭德挑戰備戰力保國會席位
堵車費實施1年車流減11% 華埠仍有不滿：客流大減且一樣堵車

堵車費實施1年車流減11% 華埠仍有不滿：客流大減且一樣堵車
美中華僑華人元旦聯歡會 千人齊聚迎新年

美中華僑華人元旦聯歡會 千人齊聚迎新年
馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

熱門新聞

36歲嫌犯卡馬喬。(洛麗警局)

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

2026-01-06 09:30
華人商家在店門口張貼有關「糧食券」的標誌。2026年元旦起，全國有五個州規定「糧食券」不得購買汽水糖果等特定食品。(本報資料照／記者范航瑜攝影)

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

2025-12-30 19:46
超過2萬5000磅遭竊的蛋白粉，日前在Bridgeview一處倉庫找到。(庫克郡警長辦公室提供)

從蛋白粉到龍蝦：伊州連環貨物竊案如何瞞天過海？

2025-12-31 09:40
明州州長華茲。(路透)

不敵川普猛攻詐欺案？華茲放棄競選連任明州州長

2026-01-05 10:38
吳弭夫婦與三個孩子都出席了就職典禮。(圖片取自吳弭臉書)

宣誓連任波城市長 吳弭要在分裂時代打造民主燈塔

2026-01-06 09:08
芝加哥百利臨時賭場位於芝市中心。(本報檔案照片)

持庇護證件贏錢遭拒付 芝加哥賭場疑歧視惹議

2026-01-05 11:13

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火