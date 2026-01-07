美京中華會館新任職員宣誓就職

全體人員。(主辦方提供)

大華府 美京中華會館新年伊始舉行新屆議職員宣誓就職典禮，新任主席、職員等人在駐美副代表楊懿珊公使監誓下走馬上任。

美京中華會館新屆職員，包括連任主席徐腕佑、第一副主席余秀雯、第二副主席陸偉彥、正外交劉曼斯、副外交鄭文彬、正秘書孟繁珂、副秘書余秀雯、正財務陳瑞芬、副財務李偉文、正核數余啟輝、副核數伍福廷。

宣誓就職還包括補選華埠 發展公司董事李燦民、張和成、何淑妙、伍福廷、陸偉彥，以及補選中華社區基金會董事黃浩源、巫和怡、李燦民、何淑妙、伍福廷。會後，基金會選出董事長李治瑞，華埠發展公司董事長為李偉文。

儀式由陳瑞芬與鄭文彬擔任司儀。楊懿珊致詞時表示，她到華府在去年10月就已滿周年，在這期間她和好多僑界人士都成了好朋友，楊懿珊説2025年是個變動太大的一年，她相信2026年一切會好轉，尤其今年一元復始的第一天，從早上的升旗典禮，到下午的中華會館宣誓就職儀式，以及晚上的餐宴，都和僑胞們在一起，非常感謝大家出錢出力的投入社區服務工作。

獲連任的2026年中華會館主席徐腕佑致詞時首先感謝大家的支持，他希望在新的一年大家秉持中華會館的傳統繼續籌辦活動和社區服務，徐腕佑在回顧2025年所舉辦的活動中，提到即將迎來的農曆春節大遊行以及返台訪問團等。

徐腕佑也提到中華會館的選舉制度是民主憲政體制。中華會館的立場是堅定支持中華民國 台灣。

隨後，楊懿珊公使代表僑委會委員長徐佳青分別向連任主席徐腕佑，連任副主席余秀雯頒發賀函、向卸任副主席伍福廷頒發感謝函。