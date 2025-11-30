非法移民新興地 喬州逼近50萬人 1/3來自墨西哥

移民在今年2月5日於喬治亞州亞特蘭大的美國移民與海關執法局(ICE)辦公室外，排隊等候移民相關的面談。(路透)

根據專注於移民問題的無黨派智庫—移民政策研究所(Migration Policy Institute, MPI)上個月發布的報告顯示，截至2023年年中，居住在喬治亞州的非法移民 人數已達47.9萬人。

根據MPI的數據顯示，自2018年以來，喬州 非法移民人口已成長超過45%。這使喬州從全美第七大非法移民州躍升至第六位，取代了新澤西州 。

該報告的作者將喬州描述為美國「新興的非法移民目的地州」之一。

MPI使用美國人口普查局(U.S. Census Bureau)和國土安全部(Department of Homeland Security)的數據進行估算。目前可取得完整人口統計資料的最新日期為2023年年中。

根據MPI的報告，全美非法移民人口最多的十個州，依序為：加州291萬人；德州196萬6000人；佛羅里達州122萬3000人；紐約州83萬6000人；伊利諾州58萬8000人；喬治亞州47萬9000人；新澤西州47萬6000人；北卡羅來納州45萬人；麻州38萬8000人；馬里蘭州37萬3000人。

報告指出：「2022年和2023年，隨著美墨邊境遭遇非法移民人數創下歷史新高，非法移民人口出現強勁增長，結束了長達十年的停滯期。」

喬州18歲以下至少有一位非法移民父母的兒童人數位居全美第七，達24萬人。在全美，有630萬兒童與一位非法移民父母共同生活。報告顯示，這些兒童中絕大多數(530萬人)是美國公民。

根據MPI的估計，墨西哥裔是喬州最大的非法移民群體。在該州非法居住的移民中，近18萬人出生於墨西哥，占該州非法移民總數的37%。墨西哥之後，喬州非法移民的主要來源國包括瓜地馬拉(8萬非法移民)、宏都拉斯(4.5萬)、薩爾瓦多(2.8萬)和委內瑞拉(2.4萬)。

喬州大多數非法移民已在美國居住超過15年，其中7.2萬人已在美居住15至19年，21.3萬人已在美國居住20年或更久。另外，近9.5萬人在美居住不到5年，約佔總數的五分之一。

MPI的調查顯示，該州非法移民人口以男性為主(56%)。其主要就業領域包括建築業(佔就業非法移民總數的31%)和製造業(12%)。

該州超過60%的非法移民沒有醫療保險，僅不到40%的人擁有房產。

報告作者指出，非法移民人口在2024年中期之前持續增長，理由是「邊境攔截事件頻發，以及獲准入境等待美國移民法庭審理或獲得人道主義假釋的移民持續湧入」。此後，由於移民執法力度加大以及「旨在勸阻潛在移民入境並勸阻現有非法移民離開的整體氛圍」，非法移民人口增長停滯，2025年更出現逆轉。

聯邦數據顯示，喬州的移民和海關執法局逮捕人數位居全美最高的州之一。