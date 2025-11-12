我的頻道

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

國際領袖基金會 開放2026年夏季公民獎學金申請

記者王稚融／華府報導
國際領袖基金會每年都會舉辦「公民獎學金計畫」，培養下一代亞太裔公共服務領袖。(國際領袖基金會提供)
國際領袖基金會(ILF)宣布開放2026年夏季「公民獎學金計畫」(Civic Fellowship Program)申請，旨在培養下一代亞太裔共服務領袖。ILF創會會長董繼玲表示，基金會核心使命是培育具公民意識、關注社區的青年領袖，並提供實踐機會發展領導力。自2000年以來，ILF已向超過1萬名學生提供獎學金與領導力培訓，涵蓋公共、商業及非營利領域。

計畫每年從全國遴選約30名AAPI大學生，暑期前往華盛頓特區，進行8至10周高水準公共服務實習。學員將在聯邦機構、國會辦公室、非營利組織或智庫工作，過去包括財政部、衛生部、交通部及白宮亞太裔倡議等。實習期間，入選研究員除了全職實習，還將參加專業與領導力研討會、工作坊，並透過小組討論與爐邊談話，向傑出AANHPI公共服務領袖學習政策制定、政治運作及社區服務經驗。實習地點預計在華盛頓特區，但部分或大部分可能因機構政策改為線上形式。

申請截止日期為2026年1月2日(美東時間下午5時)。申請者須為本科在讀學生、美國公民，最低GPA 3.0，並提交正式成績單、履歷及至少一封推薦信。ILF提醒學生提前規劃文件準備，避免學校假期影響申請。

有興趣的學生可造訪 www.ilfnational.org/fellowship 查詢詳情並提交申請。

阿拉巴馬州蕃薯味台鄉會 聚餐慶感恩節

北卡三角區地方選舉 2華裔當選市議員

