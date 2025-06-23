玄學基礎(7)---摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

盧軍宏台長

為什麼很多夫妻吵架一輩子離也離不掉，每次吵架嘴巴裡總要帶幾句話：“我們離掉吧，我不要你了，你這個東西。”我經常說吵架的時候就不是正常的人了，你看看這個臉平時是很規矩的吵架的時候臉都變了，人家說吵架的時候變的像鬼一樣，凶的樣子恨不得把老婆吃掉；當然還有的老婆也很凶，凶的時候也恨不得把先生吃掉，罵出來的話都是不能接受的，很厲害很嚴重，恨不得把你罵死。其實這個時候身上已經有鬼上身了。有一對夫妻到我這裡來，在我辦公室講講講意見不合當場就吵起來了，吵的時候男的拼命地罵，我就看了，一看這個男的肩膀上坐了一個小鬼，這個小鬼在用手拉他的頭髮，拉一拉這個男的就拼命地罵，我就用意念和小鬼講了：你可以走了，你不要在這裡，等會兒我會叫這對夫妻念經還你、超度你。一講之後小鬼雙腳一騰空就走了。剛剛走掉，這個男子就沖著我很有禮貌地說：“不好意思，失禮失禮，到你這裡來吵架了。”馬上沖著太太：“對不起，對不起。”你看看這個差別多明顯。

這種吵架是有辦法可以解決的。舌頭和牙齒這麼多年的合作有時也會有些矛盾，那麼當夫妻吵架時，用什麼辦法解決？當你跟你的太太或女朋友，或你跟你的先生吵架的時候，最好的解決辦法是什麼？第一、你要想到你先生可憐的地方，比方說他有時候回來你已經睡覺了，可他還沒吃飯，他只能自己到廚房間去弄。他回來很憂愁，因為在單位被老闆罵了，或者在單位被人欺負了，此時心裡很難過等等，你只有想到他這些可憐的地方，就不會再和他吵了。那麼作為一個妻子來說，你要原諒身邊這個男人。

男人一般為什麼死的早？我在這裡講大概的啊，聯合國 教科文組織統計過的。因為女性有幾點優勢，所以壽命比較長。首先女人有什麼就要說出來，把心中的東西發洩出來，心裡就不會太難過了，比方說被人家欺負了，她會回到家裡不停地講，講很多話，沖著孩子講“我被人家欺負了”怎麼怎麼，沖著老公講“這人怎麼怎麼”，其實她講完了之後就舒服了，人舒服了就好了，為什麼男的壓力要大一點？因為男士長期在壓制中生活，我們中國人常說“男兒有淚不輕彈”，就是說男人有壓力的時候啊，他不會像女人一樣痛痛快快地講出來的，大多悶在心裡，難過不舒服。(因篇幅所限，下次再續)

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