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魅力台灣 近14年首次德拉瓦州演出受歡迎

記者王稚融／德拉瓦州報導
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演出者與嘉賓謝幕。(主辦方提供)
演出者與嘉賓謝幕。(主辦方提供)

美國台灣傳統周文化訪問團「國立台灣體育運動大學」日前在德拉瓦州The grand opean house演出「魅力台灣 」，這也是台灣文化訪問團14年來首度在德拉瓦州演出，主辦單位華美聯誼中心期盼帶給該州僑民及主流人士豐盛的台灣藝術文化饗宴。

德拉瓦華美聯誼中心主席蕭齊、華府僑教中心主任黃正杰、僑務顧問呂學明等400嘉賓、觀眾，都對精彩演出讚不絕口。活動現場還設有攤位宣傳推廣台灣華語文學習中心及i僑卡。

蕭齊致詞歡迎出席，，同時感謝僑委會提供這麼優質的團體來海外演出，這是遠在異鄉遊子的幸福。黃正杰則感謝華美聯誼中心團隊為這次演出所付出的辛勞。

「魅力臺灣」融合了客家、原住民及台灣元素，結合舞蹈、歌唱、音樂、戲劇等表演，呈現出台灣多元風貌。首首群星會時代的歌聲音樂觸動著遊子們成長的回憶，當愛情恰恰、愛人仔恰恰、等音樂響起，觀眾紛紛拍手附和，氣氛溫馨。

台下觀眾也從喜宴、划酒拳、飲食、廟會、台灣流行樂曲、原住民祭典等不同形式的舞蹈、戲劇層次豐富鮮明中，體驗台灣子民積極熱情和豐沛的動力。80多分鐘的演出，贏得全場觀眾大喊「台灣讚！讚！讚」。

演出情形。(主辦方提供)
演出情形。(主辦方提供)

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