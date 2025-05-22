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世華工商婦女會 國會山莊遊行聲援台灣入世衛

記者王稚融／華府報導
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國旗隊遊行至國會山莊前的大水池。(記者王稚融／攝影)
國旗隊遊行至國會山莊前的大水池。(記者王稚融／攝影)

世界華人工商婦女企管協會巴爾的摩分會在該會創會會長白越珠帶領下，日前在國會山莊聲援台灣參與世界衛生組織(WHO)和世界衛生大會(WHA)，包括駐美代表處副代表楊懿珊、馬里蘭州參議員林力圖、華府文教中心主任黃正杰、FASCA志工團隊等均出席力挺。

白越珠說，台灣參與世衛組織和世衛大會與政治無關，疾病是無國界的，衛生政策也不該有國界之分。台灣長年對全球健康事務做出有意義的貢獻，而世衛組織和世衛大會將台灣排除在外，將置台灣人民和國際社會於風險之中。

楊懿珊說，台灣在新冠肺炎疫情中表現和第一時間的應變措施，彰顯出台灣在國際衛生體制中的角色，然而台灣在疫情之後，竟還在奮力爭取參與世衛組織和世衛大會，她表示，衛生和人權議題不該被政治化。

台裔林立圖也發聲支持台灣參加世衛組織，他是馬州議會中唯一的亞裔參議員，多年來持續支持並聲援這個議題的重要性，他呼籲世衛組織不該排除任何國家參與國際衛生體制。

大隊於國會山莊前中拉起「Taiwan Can Help」布條，高舉「Chip in withTAIWAN, Health for all」的標語牌及中華民國國旗，電音三太子和大鼓也參加聲援，遊行陣容吸引許多人關注。

駐美代表處副代表楊懿珊(前中)以英語為台灣發聲。(記者王稚融／攝影)
駐美代表處副代表楊懿珊(前中)以英語為台灣發聲。(記者王稚融／攝影)
與會者在美國國會山莊舉行聲援台灣參與世衛活動。(記者王稚融／攝影)
與會者在美國國會山莊舉行聲援台灣參與世衛活動。(記者王稚融／攝影)
與會者在美國國會山莊舉行聲援台灣參與世衛活動。(記者王稚融／攝影)
與會者在美國國會山莊舉行聲援台灣參與世衛活動。(記者王稚融／攝影)

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