我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

沒問清？就醫竟收250元「場地費」 華女接帳單傻眼

Max Long屋頂換新及維修服務公司 承接住宅、餐館、商業屋頂工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

本報華府訊
專業的Max Long屋頂換新及維修服務公司，使您的屋頂亮麗耐用。
專業的Max Long屋頂換新及維修服務公司，使您的屋頂亮麗耐用。

每逢遇到傾盆大雨或強烈風暴，屋頂往往因日久失修，承受不了猛烈風吹雨打，以致屋頂漏水，而要進行緊急維修或屋頂換新的工程。Max Long Home Building Services絕對幫到您，因為它是一間專精住宅、餐館、貨倉、商業屋頂換新及維修服務的公司，已有三十三年歷史，經驗極為豐富。只要一通電話，可為您免費估價，而且很迅速地來到府上幫您維修或換新，多年來為大華府服務，贏得顧客一致讚賞。

Max Long Home Building Services專精住宅、商業屋頂換新維修，包括各類屋頂(roofing shingles)、塑料外牆板(Siding)、窗戶(Windows)，承接住宅、餐館、商業公司的工程，工精價廉，保證給您最優惠價。而且Max Long持有相關執照，包括MD執照M.H.I.C.#33606，VA執照Class A#2705-054325A，也持有$3,000,000的責任保險，絕對讓您放心。再加上Max Long員工態度親切，非常盡責，在施工其間，積極處理工程垃圾及妥善地安排週圍環境的安全，讓工程安全順利及快速完成，而且手工極佳，所以Max Long多年來獲得一致好評。

如果您有屋頂、Siding或窗戶的問題，今天請即致電Max Long Home Building Services，馬州MD請電:301-570-5001，維州VA請電:703-344-6130，巴爾的摩Baltimore請電:443-878-9407。

馬州 保險 維州 華府

上一則

SpaceX德州「星際基地」升格為城市 馬斯克夢想成真

下一則

華盛頓州通過修正家長權利法 待州長簽署

熱門新聞

伊利諾州埃文斯頓一家拉麵店老闆，追著未付小費的顧客大罵引發風波。(示意圖，美聯社)

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

2025-04-29 20:01
美國公民及移民服務局宣布，破獲假結婚騙取綠卡案，並逮捕4名涉案者。(USCIS影片截圖)

馬州破獲假結婚 助120無證客拿綠卡 獲利400萬

2025-04-29 09:44
今年第1季賣家讓步比率前10高都會區

第1季71% 西雅圖房市賣家讓步率全美最高

2025-04-28 11:05
新州真實身分證。(新州汽車管理局官網)

新州僅17%居民有真實身分證 比率全美最低

2025-04-30 16:13
新州州長墨菲宣布免除62萬州民醫療債務。(州長臉書)

新州62萬人積欠9.27億醫療債務 州長一筆勾銷

2025-04-29 13:05
肯塔基州50歲男子法鼎(中)和母親(左)上月27日共同贏得1.67億元勁球樂透大獎，才沒過幾天，法鼎竟卻因在佛州毆打警察被捕下獄，這筆獎金可能得先用來支付律師費。(肯塔基州樂透局)

才中1.67億元勁球大獎 肯州男毆警被捕

2025-05-02 20:14

超人氣

更多 >
阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦

阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦
最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全