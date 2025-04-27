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玄學基礎(5)-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

本報華府訊
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盧軍宏台長
盧軍宏台長

我在勸人做善事的時候，有人說：盧台長我就是這個脾氣我改不過來了。你們誰能告訴我什麼叫脾氣？盧台長想了一下，不知道大家同意不同意。脾氣就是你長期做的，自以為是對的而形成的一種習慣。小孩子生出來有什麼脾氣啊？就是慣的，就是自以為對的。很多女士自以為是，認為男朋友應該對我好、應該寵著我，就不把男的當回事，她就逐漸形成了很高傲的脾氣，覺得我就是這樣的、我就是這個脾氣愛就愛、不愛就算了。好了，等50歲了，沒人愛了。是什麼害了她啊？是脾氣。所以不要以為什麼都不能改，我這個人就是這個脾氣——我告訴你，你這個脾氣就是你的命，改掉脾氣就能改掉你的命。很多人不做生意的時候高傲得不得了，一做生意滿臉堆笑，因為飯店裡沒有人來吃飯，看見了一個人進來就迎上去：“你好你好，請進，我們的菜很好。”這不就是改你的脾氣了嗎？你不改脾氣開什麼飯店，賺什麼錢啊。不改脾氣老婆都要跑掉，老公也會飛掉，孩子也要離家出走。為什麼很多孩子會離開父母啊？我父母人很好的，就是脾氣不好。什麼話，？脾氣不好就是人不好，整天罵人這個人好嗎？所以不要拿藉口把自己身上的毛病遮蓋住。

但是台長要告訴大家，說句好話給大家聽聽，什麼話？就是這些錯，不能全怪你們，很多人脾氣不好的確身上有鬼，還有的確是房子裡面有東西，所以很多男人回到家裡無明火，沒講幾句話就不開心砸東西，他不知道啊，不知道為什麼說得好好的，為了一句話就翻臉，現在的人翻起臉比天氣轉得還快，就是這個道理，因為有氣場影響他。而且很多人有個毛病，在其它地方生氣會在另外一個地方發。這個叫氣場轉移。比方說中國有很多做員警的，在外面被人罵了或者被人訓了回到家指著老婆罵，所以很多人都不願意嫁給員警，說是職業病。其實他是老吃氣，氣場很不好，所以他心裡常感到難過，氣沒地方發，找個小毛病就爆發了。

作為一個人來講要控制自己的情緒，如果一個人不懂得控制自己的脾氣、控制自己的性格，這種人其實就已和其他人的距離很遠了，應該說是和動物接近。動物和人的區別就在於人能控制自己的思維和行為，而動物不能控制自己的思維，動物想幹嘛就幹嘛，狗已經很懂事了，知道你不開心了，它不講話，知道你開心了，它就對你跳跳，但是你說狗在大街上大小便急它會顧及其它嗎，要是人的話肯定不會這樣吧，這就是思維的控制。(因篇幅所限，下次再續)

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂Rockville Guan Yin Citta，位於馬里蘭州Rockville市中心，交通方便，停車方便，磐石觀音堂地址：966 Hungerford Drive #27a, Rockville, MD 20850 (最近已搬遷到以上地址)，電話: 301-279-8888，301-818-1657，電郵: [email protected]，開放時間：週一至週日10am-2pm (2pm以後請預約)。

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