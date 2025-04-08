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輔大校長藍易振 率團訪華府

記者王稚融／華府報導
輔大校長一行人參訪喬治城大學。(記者王稚融／攝影)
輔大校長一行人參訪喬治城大學。(記者王稚融／攝影)

輔仁大學校長藍易振日前率國際學術交流委員會執行長醫學系教授李紹禎、國際教育長企管系教授李燿南、理工學院副院長徐嘉連教授，公共事務室主任陳國珍及兩位組員等一行七人，出席日前在當年主導創校的美國本篤會在賓州本篤會聖文森學院舉辦「輔仁學術研討會」。

在參加「輔仁學術研討會」前兩天，輔大校長一行人先行訪問華府，由華府輔大校友會會長鄭丞彧安排並陪同參觀雙橡園，並與大使俞大㵢會面、共進午餐。下午則轉往姐妹校喬治城大學訪問，深化交流與未來合作，晚上則與華府輔大校友會餐聚，隔天才轉往賓州美國聖文森學院。

俞大㵢憶及多年前曾安排各國在台使節團在輔大足球場舉辦「台灣國際友誼足球賽(World Cup Taiwan)」，他感謝輔大對外交部的協助並肯定輔大培育外交外語專才的貢獻。藍易振也與負責接待的代表處教育組組長周慧宜交換意見，兩人皆期許輔大此次訪問進一步與姐妹校拓展深化、學術研究及人才培育等領域的合作，並對天主教輔仁大學的特殊地位，在高等教育國際交流與外交領域都有實質的影響力，表示感謝。

輔大一行人拜會美國姊妹校喬治城大學時，受到校長葛洛維斯(Robert M. Groves)歡迎，雙方積極討論並期待未來更密切的合作發展。隨後拜訪在該校任教的輔大生物系第一屆畢業生張惠平教授，受到熱情招待。

晚上則與華府校友們餐敘，校長也分享了輔大目前的發展目標與現況，陳國珍也介紹為了慶祝輔大創校一百周年的系列活動，歡迎校友們今年有機會返台共相盛舉。

輔大訪問團與華府校友們餐敘。(記者王稚融／攝影)
輔大訪問團與華府校友們餐敘。(記者王稚融／攝影)
俞大㵢(左)、藍易振(右)。(記者王稚融／攝影)
俞大㵢(左)、藍易振(右)。(記者王稚融／攝影)
喬治城大學校長葛洛維斯(Robert M. Groves，前左)在校園大門口迎接...
喬治城大學校長葛洛維斯(Robert M. Groves，前左)在校園大門口迎接輔大校長藍易振(左二)。(記者王稚融／攝影)
輔大校長一行人參訪華盛頓紀念碑。(記者王稚融／攝影)
輔大校長一行人參訪華盛頓紀念碑。(記者王稚融／攝影)

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