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示威抗議川普關稅 華府民眾憂關稅推升物價、退休金不保

中央社／華盛頓5日專電
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示威群眾5日聚集在華府華盛頓紀念碑，抗議川普政府的關稅政策。(路透)
示威群眾5日聚集在華府華盛頓紀念碑，抗議川普政府的關稅政策。(路透)

川普總統對各國銷美產品課徵10%關稅生效，大批民眾周六齊聚華盛頓國家廣場示威，抗議川普及顧問馬斯克（Elon Musk）解散部分聯邦機構、加徵關稅等政策。有民眾直言，「關稅是很糟的想法」，擔心新一輪關稅措施進一步推升物價。

川普單方面對各國銷美產品課徵的10%關稅於5日生效，另對57個較大貿易夥伴課徵的更高關稅將自下周開徵。華郵報導，5日預計至少有1300場「把手拿開」（Hands Off）遊行在各州登場，由社群媒體上的照片、影片可見大批民眾聚集在公共廣場或在街頭遊行，包括波士頓、芝加哥等城市。

華盛頓特區同樣也有示威活動，大批人潮聚集在國家廣場（National Mall）及鄰近的華盛頓紀念碑（Washington Monument），手舉「把干預社會福利的手拿開！」（Hands Off! Our Social Security）、「把手從我們錢包拿開」（Hands Off! Our Wallets）、「馬斯克是寄生蟲」（Musk is a Parasite）等標語。

民眾從早上開始聚集，直到下午3時許才陸續離場，邊喊著「川普必須下台」（Donald Trump has got to go）的口號。華盛頓郵報（The Washington Post）報導，主辦單位估計，華府這場示威約有多達10萬人參與。

抗議民眾凱利（Cathy Kelly）接受中央社記者訪問表示，「關稅是很糟的想法」，生活成本已持續上漲，「有東西變貴，就會影響其他所有東西」，消費者總是承受最大衝擊。

另一名從加州到華府參加抗議的納瓦洛（Olivia Navarro）受訪表示，生活成本已經很高了，「我很擔心國家未來的走向」。川普顯然不知道他的政策會如何影響民眾。

納瓦洛也說，目前有很多攻擊影響「我們的社會安全制度（Social Security）和安全網」，這是她必須站出來抗議的主要原因。

今年將滿66歲的凱利在10年前退休，她說，過去美國民眾習以為常，401K退休帳戶制、社會安全制度和退休金是退休人士的三大支柱，但現在「這些都被攻擊」，「我們很擔心」。

國家廣播公司（NBC）報導，最近美國許多退休人士因為股市大跌導致自己的401K退休帳戶存款縮水而感到焦慮不已。

川普致力縮減聯邦政府規模、推行保守價值，還向友好國家發動貿易戰，導致股市暴跌，激怒了部分美國人。

隨著全美各地爆發抗議，川普5日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，美國正用前所未見的方式恢復就業和商業，「這是一場經濟革命，我們終將勝利，堅持到底（HANG TOUGH），這並不容易，但最終的結果將是歷史性的」。

川普 關稅 退休金

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