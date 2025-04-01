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華府榮光會舉辦329紀念追思會 緬懷黃花崗先烈

記者王稚融／華府報導
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紀念追思會圓滿成功。(記者王稚融／攝影)
紀念追思會圓滿成功。(記者王稚融／攝影)

華府榮光聯誼會日前在華府華僑文教服務中心舉辦紀念追思會，出席的近80位僑胞除緬懷當犧牲生命的黃花崗先烈先賢，也藉此悼念畢生以捍衛中華民國為職志的永久榮譽會長李昌緒。

駐美代表處榮光組組長劉慶元將軍致詞，並宣讀退輔會主委嚴德發上將唁電，僑教中心主任黃正杰也代表宣讀僑委會主任委員徐佳青的感謝狀，隨後國民黨駐美代表秦日新大使主講「三二九青年節的歷史及時代意義。」

華府榮光會副會長盧瑞平介紹李昌緒1936年生於山東煙台，1957年畢業於上海復旦大學新聞系，後偷渡到香港；當時他的尊翁和大哥在台灣，所以他也轉往台灣。加入中華民國海軍服役，退役後在大華晚報，工商時報等媒體擔任新聞記者十餘年，曾獲得最佳新聞記者獎。1972下半年移民到紐約，並在中文版紐約時報擔任記者，同時他在St. John U. 進修，獲得歷史、新聞和政治三個碩士。後移居馬州，轉入蒙郡圖書館工作，直到2020退休。

李昌緒1997年接任華府榮光會會長，會員人數迅速成長。2004年起推動在馬州舉行元旦升旗典禮；當年二戰紀念碑落成，華府榮光會受邀參加。2005年起，華府榮光會受邀參加國殤日遊行，至今幾乎年年不缺席。

僑界與會代表包括中華會館主席徐腕佑，黃埔同學會會長鄭文彬、新任華府榮光會會長謝啓宇，陸續感謝李昌緒生前大力支持中華民國，維護中華民國國旗。謝啟宇並邀請大家參加今年5月26日的華府國殤日大遊行。李的遺孀林紋瀾感謝大家對李昌緒的肯定、懷念，活動中還播放李的照片集錦。

僑教中心主任黃正杰致詞。(記者王稚融／攝影)
僑教中心主任黃正杰致詞。(記者王稚融／攝影)
李昌緒遺孀林紋瀾。(記者王稚融／攝影)
李昌緒遺孀林紋瀾。(記者王稚融／攝影)

華府 中華民國 馬州

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