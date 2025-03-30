玄學基礎(4)-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

盧軍宏台長

現在大家都知道天災人禍不斷，每人都有三個毛病：一個是貪心、一個是恨、還有一個是愚癡。很多人學過佛，知道這些就是貪瞋癡。大家知道貪瞋癡會對事業、國家和整個世界造成什麼樣的災難嗎？你們也許不知道。一個貪心很重的國家整天要侵略別人的國家，他們會有水災，經常會發大水；一個國家所有的人經常整天都很恨別人，引來的是火災；一個國家的人都很愚癡，整天想要這個想要那個，還說想要做世界的霸王，引來的是風災。

有的人就說了，盧台長，你說這個人的氣場不好怎麼可能影響自然？就是能影響自然的，自然災害就是人所為。我講一句話你們就可以明白了：天時地利人和，天人合一。天氣根據人在動，人也根據天在變。天時在不停變化，所以就造成了自然災害。人的惡行很重就會影響天時。過去的皇帝經常要到天臺上拜祭祖先去求雨，若不去拜祭的話，老百姓受苦就像你的家裡要受苦一樣。這些都是很簡單的道理。所以大家不要去做貪瞋癡的事情。

大家也不要因為台長開了天眼了，有這樣的功能就很崇拜，你們每個人都有很大的功能。舉個簡單例子，要去看新房子了，你到了新房子裡面感覺不舒服，後背脊著涼，汗毛直起，這個就是陰氣很重的房子，這就是每個人的感覺。就像在座的每個人一樣，他對你笑一笑，你對他笑一笑，你說這個人挺好，他為什麼好啊？第一、從表面上這個臉是好的，第二、你能看到他心裡是不是善良。壞就壞在現在騙人的人表面上這張臉是好的裝出來的，我教大家會看、會預測是希望大家多做善事，能多看出一些壞人而不上當。至少雖然我們已經上當了，但是千萬不要再讓我們的孩子上當了。要是再讓我們的孩子上當的話就真的對不起自己了。

還有很多人以為孝順就是對父母親好，給他們買好吃的東西啊什麼的。其實你們知道嗎，保護好自己的身體也是孝順啊，因為你的骨頭是爸爸給的，你的肉是媽媽給的。如果你們損害自己的身體爸爸媽媽會很難過，比你們自己還要難過。你躺在床上生病的時候，最難過的不是你而是你的爸爸媽媽。所以說孝順的同時也要保護好你們自己的身體。(因篇幅所限，下次再續)

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