北美洲台商會聯合總會 華府拜會國會參眾議員

北美洲台灣商會聯合總會日前在華府展開為期四天的年度「叩門之旅」。(主辦方提供)

北美洲台灣商會聯合總會日前在華府 展開為期四天的年度「叩門之旅」，陸續拜會多位國會兩黨參、眾議員 ，積極爭取對台灣相關議題的支持。

期間，大華府台商會特別舉辦歡迎及交流晚宴，邀請駐美代表處副代表楊懿珊、姜森，與國會組組長余大倫、經濟組組長廖浩志、僑教中心主任黃正杰及副主任楊佳欣等人共聚，並藉此機會了解中華民國台灣政府對台美經濟貿易的策略。

楊懿珊及姜森分別感謝北美洲台灣商會聯合總會長期對台美外交及經貿推動的支持與貢獻。他們表示，台美關係不斷強化，成果來自政府與民間的共同努力，而台商在促進經貿合作、政策倡議等方面扮演著不可或缺的角色。

本屆總會長陳世修來自德州，他表示自己是第三次參加「叩門之旅」，今年共有46位來自各州的理監事參與，今年拜會的國會議員總數超過60位創新高。本次拜會的核心議題包括：通過法案 S.199 – 美台快速雙重徵稅減免法案；通過決議案 H.Con.Res.8 – 敦促美台外交關係；通過兩黨法案H.R.910 – 臺灣非歧視法 ；通過在年度國防授權法案撥款中增加軍事支援，以加強台灣國防能力；快速推進美台 21 世紀貿易倡議的第二協定。

陳世修期許拜會能帶動台商會年輕一代，共同為台灣發聲、爭取更多國際支持。副總會長兼外交委員會主委白越珠表示，年輕世代的參與，為台商會帶來新想法與新動能。