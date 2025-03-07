華府全美台聯草根論壇 談川普2.0下兩岸關係

與會的理事顧問。(主辦方提供)

全美台灣同鄉聯誼會日前座華府 馬州洛市BWP大旅館舉辦第46屆第二次理事顧問會，會中邀請國民黨 駐美代表秦日新、國民黨國際部主任黃介正、德州名教授翁履中等三人，在草根論壇中分析「川普2.0下的兩岸關係；挑戰與戰略選擇」。

會長黃秀梅(右)秘書長陳惠青。(主辦方提供)

這次會議原訂在加州舉辦，但因當地火災而臨時轉到華府推出，會議由會長黃秀梅召集，全美秘書長陳惠青主持開幕式，自全美各地分會成員線上線下近百人與會。

秦日新表示，川普是商人，他不照著傳統框架行事。黃介正則稱，美國是以自己國家的利益做考量，而美台沒有軍事同盟，台灣也沒有多的邦交國，所以台灣未來的挑戰非在台灣內部，而是未來幾年的外來局勢。翁履中則對目前詭譎多變的國際局勢提出精僻的分析。

美京中華會館主席徐腕佑特別談到中華會館延續早年堅定的支持中華民國 台灣，更希望中華民國台灣越來越好。

全美台聯會46屆第二次的理事顧問會，連續舉行了三天，從首日的歡迎餐會、預備會議、次日舉行會議開幕式、草根外交論壇、全美各分會的會務報告，並在理事顧問會議中決議2026的年會由紐約分會主辦，今年將不舉行兩岸和平之旅，仍將返台拜會藍營縣市長。