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華府樂藝小集慶祝30周年 3/2舉辦鋼琴演奏會

馬州訊
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華府樂藝小集3月2日下午3時將舉行春季音樂會，為慶祝該社團30周年，特別邀請國際知名波蘭鋼琴家Martin Labazevitch和烏克蘭鋼琴家 Misha Tumanov同台演出，音樂會後有豐盛茶點招待。

Martin Labazecich大學就讀Odessa音樂院，後取得紐約曼哈頓學院碩士、美國天主教大學博士。他除了在各地巡迴演出外，也在華府Levine音 樂 學校任教。

Misha Tumanov來自烏克蘭，是許多音樂節常客，他先後取得Ball State University碩士、馬里蘭大學博士，2021出版演奏作品。

兩位音樂家在當天將演奏舒曼、李斯特、莫札特、蕭邦等名家曲目，精彩可期。

演奏會門票成人25元、學生20元。演出地點：Calvary Lutheran Church 9545 Georgia Ave., Silver Spring, MD，乘坐地鐵紅線在Forest Glen站下車即可到達，該教堂前或旁街Flora Lane也都有免費停車位，相關信息可電洽(301)933-3715，或上網查詢：www.musicalartsinternational.org

烏克蘭 華府 地鐵

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