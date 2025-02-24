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玄學基礎(3)-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

本報華府訊
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盧軍宏台長
盧軍宏台長

我還想和大家講一講什麼叫玄學。大家知道的算命啊，還有風水啊，還有摸骨啊，還有是譯夢啊，還有是抽籤啦，還有是看面相、手相、還有包括腳相。台長在電臺講“一命二運三風水”很長時間了，已經有八年了。現在想問大家看，命在人的一生當中占百分之多少啊？這裡有人知道嗎？對，是40%。如果整個命運是100%的話，它就是40%。那麼第二個就是運。運也是占了你命運的40%。所以很多人從小生出來的時候就找人去算命，算命的人就說：“哎呀，這個孩子好啊，以後大起來不得了，這個孩子大起來肯定很有運氣的。哎呀，很好很好。”但是為什麼當這個孩子大了以後到了該發財的時候沒發財、該走運的時候沒有走運呢？

因為命不能動但是運是可以動的，因為你40%的運一動就把你40%的命遮掉了，比如說40%的命是很好，五年當中一個轉運非常好，這裡又有40%是運程，儘管你40%命是很好，但你做了壞事，那麼40%的運就把40%命遮掉了；剩下來20%就是風水了，當命和運相互抵消的時候，你家裡的風水、辦公室的風水就對你起很大作用。一定要記住，風水雖然是很重要的，主要還是要靠你的命和運。當中最活的是40%的運程，還有20%的風水。很多人只注意了20%的風水但是沒考慮到他的運要改。命和運是連在一起的。說這個人命運好不好，殊不知命不能動，但是運可以動。

結婚也會影響一個人的命運，就是說這個人原來走得很順的，結婚之後他的命運就變化了，為什麼會變化？因為結婚之後，他和他太太的命合起來了，叫合八字；本來這個人命很好的，他娶了個太太命很差的話，接下來他就開始走衰運了。本來這個人的運挺不好的，但是他找了個運程非常好的太太，就是我們常說的叫幫夫命。幫夫命或者幫夫運的話，就會把先生的運程改變，所以娶妻子和嫁先生都要很重視，因為可以幫你，成全你的運。古時候子女在結婚的時候，媒妁之言、父母之命，雖然是不自由的，但是父母親在把女兒出嫁之前（或）兒子結婚之前，都會做一個測試，就是說我女兒的八字和另一個男的八字是不是和在一起，如果能和在一起就把我女兒嫁給他，所以古時候離婚比較少，那個時候當然也有封建的意識。但是現在很多的人一見鍾情，有些年輕人，人家說結得快離得也快。這就是矛盾所在。所以我們在今天這個這麼科學、這麼發展的社會當中，怎麼樣才能夠把自己從這些問題中間解脫出來？(因篇幅所限，下次再續)

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂Rockville Guan Yin Citta，位於馬里蘭州Rockville市中心，交通方便，停車方便，磐石觀音堂地址：966 Hungerford Drive #27a, Rockville, MD 20850 (最近已搬遷到以上地址)，電話: 301-279-8888，301-818-1657，電郵: [email protected]，開放時間：週一至週日10am-2pm (2pm以後請預約)。

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