華府台聯會長交接 慶元宵

在全美台聯會會長黃秀梅(右四)監交下，陳熙芙(左二)將會長印信交給新任會長鄭昀晏(左四)。(主辦方提供)

華府台灣同鄉聯誼會日前馬州 僑教文化中心年會暨春節 元宵活動和會長交接典禮。在全美台聯會會長黃秀梅監交下，陳熙芙將會長印信交給新一屆屆會長鄭昀晏。

年會由何淑妙主持，現任會長陳熙芙致詞歡迎嘉賓及鄉親好友出席，她說很開心卸下會長重任。新任會長鄭昀晏表示，將一本初衷服務僑胞，也盼望大家繼續支持台聯會，讓會務更上一層樓。隨後贈送精美水晶感謝獎牌給陳熙芙。

當天嘉賓包括中會館主席徐腕佑、馬州州務卿李鳳遷Susan Lee、行政法官Pak Chung Pak及亞太裔辦公室主任Christina Poy、馬州洛市姐妹市協會會長David Hill等，此外馬州州參議員Clarence Lam、馬州衆議員齊莉莉分別宣讀州參衆議會的新年賀詞。

李鳳遷表示，她很關心台灣及在美華裔 ，希望大家共同努力並傳承中華傳統文化給下一代，她也提到下個月將訪台。

鄭昀晏也宣布本屆理事會成員包括會長、兩位副會長何淑妙和趙葉青等17位理事，希望大家攜手努力，落實台聯會「時時關心台灣、處處服務鄉親」的宗旨。