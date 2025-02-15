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華府台聯會長交接 慶元宵

記者王稚融／華府報導
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在全美台聯會會長黃秀梅(右四)監交下，陳熙芙(左二)將會長印信交給新任會長鄭昀晏(左四)。(主辦方提供)
在全美台聯會會長黃秀梅(右四)監交下，陳熙芙(左二)將會長印信交給新任會長鄭昀晏(左四)。(主辦方提供)

華府台灣同鄉聯誼會日前馬州僑教文化中心年會暨春節元宵活動和會長交接典禮。在全美台聯會會長黃秀梅監交下，陳熙芙將會長印信交給新一屆屆會長鄭昀晏。

年會由何淑妙主持，現任會長陳熙芙致詞歡迎嘉賓及鄉親好友出席，她說很開心卸下會長重任。新任會長鄭昀晏表示，將一本初衷服務僑胞，也盼望大家繼續支持台聯會，讓會務更上一層樓。隨後贈送精美水晶感謝獎牌給陳熙芙。

當天嘉賓包括中會館主席徐腕佑、馬州州務卿李鳳遷Susan Lee、行政法官Pak Chung Pak及亞太裔辦公室主任Christina Poy、馬州洛市姐妹市協會會長David Hill等，此外馬州州參議員Clarence Lam、馬州衆議員齊莉莉分別宣讀州參衆議會的新年賀詞。

李鳳遷表示，她很關心台灣及在美華裔，希望大家共同努力並傳承中華傳統文化給下一代，她也提到下個月將訪台。

鄭昀晏也宣布本屆理事會成員包括會長、兩位副會長何淑妙和趙葉青等17位理事，希望大家攜手努力，落實台聯會「時時關心台灣、處處服務鄉親」的宗旨。

與會在活動中互道蛇年快樂，為年會畫下圓滿句點。

全美台聯會長黃秀梅(前右四)、中華會舘出席徐腕佑(後右一)與出席嘉賓前立委高資敏...
全美台聯會長黃秀梅(前右四)、中華會舘出席徐腕佑(後右一)與出席嘉賓前立委高資敏(前左二)及楊富美等。(主辦方提供)

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